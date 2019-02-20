輔導老師擺爛狂講手機　校評會解聘「未過門檻」引家長眾怒

▲姚姓女老師在輔導時間狂講手機。（圖／記者吳亦靖翻攝）



地方中心／高雄報導

這款教師還不解聘？人本教育基金會與家長控訴高雄前鎮區一所國小的代理專輔女教師不適任，該名女老師在輔導時間狂講手機置學生不顧，學校啟動調查小組確認有多項不適任行為屬實，但教評會開會表決時，因為解聘票數未達法定三分之二的人數無法解聘，家長不滿該名老師竟然還能爽領近5萬的薪資，召開記者會要教評會不要再「師師相護」。

家長會會長高小姐表示，這名代理的姚姓女老師有諸多不洽當的輔導行為。記者會現場提供了監視器影像，畫面中女老師不理會等待輔導的學生，就坐在地板直接吃起早餐；甚至還聲稱要帶學生做園藝治療，到操場後卻坐在花圃旁拼命滑手機，甚至講起電話，還曾經直接躺下來睡覺。

▼女老師在個輔時間躺下休息，放任學生自己玩。（圖／記者吳亦靖翻攝）



這名姚姓女老師還多次曠課曠職，工作紀錄表也遲交，校方溝通無效下去年12月啟動不適任教師調查，但投票結果沒到法定三分之二門檻，表決結果10票同意解聘、5票反對，無法解聘該名不適任代理教師。

人本教育基金會南部辦公室主任表示，在老師不解聘的情況下，國家每個月還要付她很高的薪水，可是沒有一個小孩願意被她輔導，她在學校會沒有事情做，等同她在學校爽領近5萬納稅人的錢。

對此教育局表示，已經對姚姓老師記過1次，教評會若還是判定不適任，會列入通報系統不得續任。

▼輔導老師到學生到操場後，卻坐在一旁滑手機。（圖／記者吳亦靖翻攝）



▼高雄一名輔導老師擺爛怠惰，教評會想解聘卻未過投票門檻。（圖／記者吳亦靖翻攝）

