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雲南高黎貢山發現兩棲新物種：「騰衝齒突蟾」

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▲大陸生物保護工作者發現的兩棲新物種：「騰衝齒突蟾」。(圖／新華社)

大陸生物保護工作者發現的兩棲新物種：「騰衝齒突蟾」。(圖／新華社)

大陸中心／綜合報導

大陸生物保護工作者日前在高黎貢山國家級自然保護區騰衝片區考察時，發現一種兩棲新物種，並將牠命名為「騰衝齒突蟾」。

高黎貢山自然保護區保山管護局騰衝分局、跟嘉道理農場暨植物園之前在騰衝片區聯手進行生物多樣性考察時，發現此一兩棲新物種。該項考察始於2014年4月，目前仍在進行中。

上述成果已於本月18日發表在美國學術期刊《兩棲爬行學報》上。 論文的領銜作者、嘉道理農場暨植物園自然保育主任楊劍煥說，這次發現的「騰衝齒突蟾」屬於兩棲綱無尾目角蟾科齒突蟾屬。他說：「 加上這個新種，齒突蟾屬目前記錄有23種，我國分佈有其中19種，是這個屬的主要分佈區。」

楊劍煥又說，齒突蟾屬廣泛分布在喜馬拉雅等橫斷山脈的高寒地區，牠們的棲息地海拔最高記錄達到5000多公尺。楊劍煥介紹說：「 值得一提的是，高黎貢山保護區騰衝片區新發現的齒突蟾，是目前已知該屬在世界範圍內分布緯度最南的記錄點。 牠們生活在海拔3000多米的高黎貢山保護區主山脊。」

論文第二作者、高黎貢山國家級自然保護區保山管護局騰衝分局高級工程師黃湘元說，「騰衝齒突蟾」喜歡躲在石頭底下或溪流邊的泥土裡，很難被發現。考察人員只能根據雄蟾細小而低沉的鳴叫聲，逐塊翻開石頭，才有機會找到它們。

高黎貢山國家級自然保護區有豐富的動植物資源，因此被譽為「世界物種基因庫」。「騰衝齒突蟾」是2014年以來，在騰衝片區發現的第3個脊椎動物科學新種。之前發現的兩個新種分別是「騰衝掌突蟾」和「騰衝擬髭蟾」。

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關鍵字：騰衝齒突蟾

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