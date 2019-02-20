民進黨：吳敦義拋兩岸協議是投降協議　大國併吞他國的前部曲

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席吳敦義提出與中國洽簽兩岸政治協議一事，民進黨發言人周江杰20日表示，任何因強權威脅所簽訂的政治協議，就是投降協議，大國併吞他國的前部曲，誠如總統蔡英文所說消滅或傷害台灣主權、民主的協議 。

周江杰表示，國民黨擬參選總統者，包括前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，對於吳敦義丟出兩岸政治協議主張，至今也尚無評論，似乎已採取默認態度。

周江杰表示，作為最大在野黨擬參選人，請朱王兩位說清楚、講明白，是否與吳主席一樣，支持與中國簽定「名為和平、實則投降」的政治協議。

周江杰強調，當中國大陸堅持不放棄以武力威脅台灣，及在國際上，以不對等態度打壓台灣國家主權地位，企圖破壞亞太地區和諧時，國民黨主席吳敦義竟妄想要和中國簽訂任何政治協議，可說是不顧台灣國家主權，也背棄台灣的民主自由價值。

另外，周江杰也指出，王金平也曾在去年十月立法院總質詢提出推動簽署兩岸政治協議，而目前是否也秉持相同態度，而國民黨總統可能參選人，爭相拋出兩岸政治協議，向中國獻媚，無異是將中國政府的支持、而非台灣民意的向背，當作最重要的政治資本來競逐。

周江杰表示，這樣的政黨、這樣的候選人，能夠「不顧北京反對」，阻止對台灣主權的鯨吞蠶食嗎？

周江杰進一步質問，不管是過去國共內戰、二次大戰前歐洲慕尼黑協定，還是1951年中國和博圖簽訂的和平協議，種種歷史證實，任何因強權脅迫簽訂的政治協議，其結果就是讓強權國家遂行併吞行為，迫使人民失去自由，「這樣等同投降式的政治協議，你們可以接受嗎？ 」

▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

