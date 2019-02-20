花蓮第一期抗災韌性社區　碧雲莊及紅葉社區示範帶頭跑

▲花蓮縣推動韌性社區專案計畫，第一期以國興里碧雲莊及紅葉村紅葉社區為示範。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0206花蓮強震迄今已屆滿周年，去年2月6日的深夜，強震震醒了花蓮鄉親，那一夜花蓮人至今沒有忘記。花蓮縣消防局今年起推動第一期韌性社區專案計畫，希望培植參與社區的防災自救能力、防災士訓練、擬訂自主防災計畫及社區民眾積極參與自主防災演練等，做為全縣所有村里、社區的防災示範社區。

健全的韌性城市必須擁有「低脆弱度」與「高回復力」，低脆弱度乃是指較不易因衝擊而受害，而高回復力指的是受到衝擊後可以迅速恢復，綜合來說，韌性城市對於衝擊（也包括災害）有較高的承受能力，且在受到衝擊後，能較快從中復原，韌性社區納入韌性城市「低脆弱度」與「高回復力」的概念，使社區具備災害容受力，對於災害能夠快速反應及回復，除了社區環境能夠承受災害衝擊外，也強調能快速反應，並自災害中復原重建；相同的花蓮是全台災害威脅風險最高的縣市，每個社區對於地震、颱風等天災也必須具備的韌性自主防災能力。

▲黃線圈起處左方為國興里碧雲莊社區範圍。

花蓮縣今年度配合執行災害防救深耕第3期計畫，首次以地震災害為主，擇定2個村里、社區推動第一期韌性社區專案計畫，經過各鄉鎮市公所協助訪詢各村里、社區結果，花蓮市國興里碧雲莊社區及萬榮鄉紅葉村紅葉社區最為有意願，並在國興里廖伯瑞里長、紅葉村呂明堅村長帶頭下，將接受消防局、深耕計畫相關推動局處及災害防救深耕計畫協力團隊（財團法人成大研究發展基金會）的協助輔導，進行為期2年的韌性社區專案計畫。

預計於今年上半年，由國興里碧雲莊社區及紅葉村紅葉社區各遴派2位熱心參與社區活動的民眾前往消防署參加防災士培訓，屆時將成為營造韌性社區的主要推手，後續並將協助村里長、社區發展協會教導社區民眾防救災觀念，以提升所有社區居民面對災害初期自救能力及平時的應變整備能力。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，花蓮的災害威脅高居全台，希望藉由花蓮縣災害防救深耕第三期計畫的推動下，建立起韌性社區推動機制，未來得以落實推動到縣內各村里及社區，期許未來能有越來越多防災社區、防災士的參與，結合縣府公部門的力量，一同讓花蓮每個社區都能建構整體安全無虞的環境。