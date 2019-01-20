快訊／智利發生強震規模6.7！一度發海嘯警報　20萬用戶停電

▲智利外海地區發生強震。（圖／翻攝自USGS官網）

記者錢玉紘／綜合報導

根據美國地質調查局（USGS）資料顯示，智利當地時間19日晚間10點32分，外海地區發生規模6.8地震，震源深度僅有53公里，震央位在港口都市科金博（Coquimbo）西南西15公里處。USGS隨後將規模下修為6.7，智利國家緊急中心（ONEMI）針對科金博地區的海岸發布海嘯警報，隨後取消。

太平洋海嘯警告中心則指出，目前未對其他的國家造成任何海嘯威脅。目前還未有任何傷亡傳出，但有房子和建築物遭到破壞，有網友指出科金博有部分地區停電，智利國家緊急中心（ONEMI）發言人則說，目前大約有20萬用戶停電，針對部分海岸地區做預防性撤離，原先發布的海嘯警報已經取消，暫無海嘯危險。

Yo estaba en el Supermercado líder de balmaceda ... Asi quedó #LaSerena #Coquimbo pic.twitter.com/hdB4CQCFpe — † チeя маllеgаs † (@Katastroferr) 2019年1月20日

▲鄰近科金博的拉塞雷納（LaSerena），超市內商品全掉落。

有不少網友感受到震動，有人提到「震動時間很長，但強度不算大」、「家中東西掉下來」，也有人提到，感覺和2015年的伊亞佩爾地震很像，這場地震當時造成13人死亡。科金博是智利科金博大區的港口城市，也是一個工業和航運中心，人口有超過16萬人。

有網友指出，當時韓國SM家族正在智利首都聖地亞哥（Santiago）舉辦「SMTOWNinChile」演唱會，地震當下，韓團Super Junior在台上表演，不過因為距離震央大約有466公里遠，場內的人都未感受到震動，也沒有任何意外傳出。

智利位在太平洋「火環帶」上，因此也是地震頻繁發生的國家之一。

▼地震規模大，許多民眾跑到戶外避難。

Omitir mi histeria #Coquimbo #Laserena Evacuación preventiva en Avenida del mar. @MiRadiols pic.twitter.com/6CEN78chR2 — Payasita (@Payasiitha_) 2019年1月20日

#Internacional Momento del fuerte Sismo desde Santiago de #Chile, el 19.01.2019 por Francisco Reyes Torres. #Coquimbo #Valparaiso #Tongoy #Temblor #Terremoto #zabedrosky #tsunami #Earthquake #EnVivo pic.twitter.com/xQxAn01zCY — Nota Roja Oaxaca (@NotaRojaOaxaca) 2019年1月20日