快訊／反向詭騎失蹤！沙鹿女老師「蒸發5天」找到了　跨越市界到苗栗

記者莊智勝、黃孟珍／苗栗報導

台中市沙鹿48歲的吳姓女老師，15日騎車外出上班，但車頭一轉卻往反方向騎去，自此音訊全無，由於吳姓女師失蹤的地點偏僻，調不到監視器畫面，且出門時又未帶手機，家屬心急如焚，不但張貼尋人啟事，還到廟宇燒香求神，祈求吳女能平安歸來。在警消會同直升機支援搜索後，終於在第5天於苗栗尋獲吳女；對於吳姓女師失蹤的這段期間到底去哪？又為何會失聯？詳細情況還有待進一步釐清。

▲吳女15日當天上午騎車準備到學校上課，不料出門後卻就此失蹤長達5天。（圖／東森新聞，下同）

警方調查，吳姓女師在沙鹿區某國中任職教生物，15日當天上午7時許，吳女一如往常騎著機車準備到學校上課，不料在離家5分鐘後，吳女機車龍頭突然一轉，偏離學校方向，還往反方向騎了足足3公里，最後自監視器畫面中消失。

吳女弟弟在得知姊姊失聯後相當焦急，表示吳女交友狀況相當單純，在外也無財務或感情糾紛，失蹤前完全沒有異樣，事後親友、學生也到她可能會出沒的地點尋找，但不論怎麼找就是不找不到人。

警方指出，由於吳女行進方向相當偏僻，調閱監視器畫面追蹤有難度，在一連搜索數日未果後，19日還請凌天航空派遣直升機展開空中搜索，範圍遍及靜宜大學、嘉陽高中、清水休息站及附近山區，但歷經1個多小時後仍然沒有結果；原本警方過濾畫面後，原訂20日再視情況進行空中搜索，但19日晚間卻突然傳來好消息，吳姓女師已於苗栗地區尋獲，並無大礙。

2110更新：

南苗派出所警方詢問吳女失蹤原因，但她僅表示當天「心情不好」、工作壓力太大，才會外出散心，上午騎車離家後就住在大湖山上民宿，詳細原因暫未多作說明。

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▼家屬見到吳姓女師安然無恙後，不住落淚擁抱。（圖／記者黃孟珍翻攝）