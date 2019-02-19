全球首創「藝術品上鏈商轉」　李紹榮攜手區塊鏈重塑銷售模式

▲知名當代藝術家李紹榮（Patrick Lee）。（圖／Lily提供，下同）

生活中心／綜合報導

世界知名當代藝術家李紹榮（Patrick Lee）攜手台灣區塊鏈團隊，使用培根鏈將其經典代表作《Time for a drink》放上「以太坊」區塊鏈，成為全球第一幅上鏈商轉的當代藝術品。由於區塊鏈價值儲存的特性，使得畫作能夠永遠存在於鏈上，不得偽造及竄改，更彰顯藝術品唯珍貴的價值。

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李紹榮的時尚畫廊餐廳「Lily」開設在天母中山北路，餐廳內牆掛有其多幅畫作，包括其最具代表性的《Time for a drink》與《中國強》。李紹榮表示，在暖色的燈光下，透過餐廳與畫作的結合，能讓藝術融入生活，拉近與人之間的距離，進而在兩者之間產生共鳴；而普普藝術這種充滿時代感、幽默感、隱喻性的風格，更能詮釋藝術在他心中的樣貌。

2019年是區塊鏈技術的落地年，台灣區塊鏈團隊TokenBacon做為世界上第一個跨區塊鏈雲服務平台，其底層的培根鏈（Bacon Chain）已開始商轉，透過智能合約的應用，將藝術品的所有權及使用權分離，降低擁有昂貴藝術品的門檻，使人人都能分享藝術品的成果。

此外，藉由將傳統藝術品的拍賣會場景，搬到區塊鏈上運行，也能夠打開更多藝術品銷售的管道，讓藝術市場不再限於富豪的樂園。

聊到藝術與區塊鏈，李紹榮表示，希望將具有中國文化底蘊的作品，用當代的創作特色重新詮釋後，才放上區塊鏈。他也稱，「從另外一個角度看來，無疑也是一種新與舊的衝突結合，這種衝擊性在《Time for a drink》作品中也能嗅出相同的味道。」

除了重塑藝術品的銷售模式，培根團隊也將「批貨中心」的創新概念放到培根鏈上運行，讓賣家能夠無成本的批發商品合約，並加入「社群電商」的機制，讓每個加入培根鏈的人都能獲得回饋，共造買家、賣家、平台三贏的生態，利用智能合約能保障所有參與者的權益，加速運行的流程，並降低成本。

收藏李紹榮作品的愛好者遍佈世界各地，更有許多來自知名企業主。對於將傳統藝術品的拍賣會場景，搬到區塊鏈上運行的作法，李紹榮表示樂觀。他認為，希望能藉此機會打開更多藝術品銷售的通路，也使藝術品與區塊鏈價值儲存的特性予以疊加。