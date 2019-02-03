避免台灣版「無雙」發生　警局邀大師級人物指導藝品鑑定

▲警方請來大師級博士前來指導如何分辨藝術品真偽。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

電影「無雙」描述偽鈔集團如何仿製真鈔，有鑑於此，台北市警局針對仿冒案較多的書畫類鑑定，邀請藝術鑑定專家葉國新博士，舉辦「當一個真偽藝術品的福爾摩斯」專題演講。教導員警如何辨識書畫真偽，以避免在替民眾處理案件時也真假分不清。

市警局表示，近年來，藝術品市場逐漸蓬勃發展，一流藝術品動輒千萬，甚至以「億」計價，使得許多投機分子透過幾可亂真的偽造方式，企圖牟取暴利，若不加以遏止，恐衍生犯罪，導致市場動亂並影響經濟，因此為增加員警對相關專業領域的了解，特別邀請台灣藝術鑑定領域中知名專家葉國新博士，舉辦「當一個真偽藝術品的福爾摩斯」專題演講。

葉國新為墨海樓國際藝術研究機構創辦人，至英國攻讀藝術品鑑定，並取得博士學位，回台後努力推廣藝術品鑑定之相關知識。演講過程中，葉國新使用淺白的語言解釋藝術品鑑定要領，並以舉例的方式加深員警對於重點概念的印象，演講最後，還提供實體作品讓員警實際體會藝術品鑑定的過程，如此理論講解及實務操作雙管齊下之演講方式，著實令不少員警深刻了解藝術品鑑定之內涵。

藝術品鑑定領域包羅萬象，北市警局表示，此次演講不過是開頭，期許未來能導入更多專業、進階課程，精進員警的特定專業能量，為警察體系注入多元偵查技能。