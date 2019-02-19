元宵節是隱形情人節！　皇帝「放夜」3天...男女徹夜狂歡找對象

▲2019台北燈節主燈百變豬寶亮晶晶。（圖／記者李毓康攝）

大陸中心／綜合報導

說到元宵節，大家通常會想到一家團圓開心吃元宵，但有專家指出「元宵節是隱形情人節」。一名民俗研究專家表示，其實在古代的時候，女生最喜歡的節日一定是元宵節，因為只有這時候可以走出家門，到外面遊玩，更可以趁機認識心儀的對象。

根據《梨視頻》報導，華東師範大學民俗研究所張海嵐小姐表示，隋唐時期元宵節逐漸從原本侷限於宮廷神秘的氛圍中跳脫，開始走入民間，皇帝更特許「放夜」開禁三天，更讓民眾可以放心狂歡。

▲男女出遊增加情趣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

她又說道，平時在都城都會有宵禁，但在元宵節可以徹夜玩耍，一般不能出門的女孩子，也可以在元宵夜像男孩一樣走出家門，賞燈玩月盡情玩樂，由於難得可以有機會遇見異性，元宵節就成了「尋對象的好時機」，也促成了許多「偶遇鍾情」的愛情故事。

另外元宵節的其他習俗還包括「走百病」，元宵之夜當天婦女相約出遊，並到特定的橋梁或橋邊，可以驅除百病、祈求安康，並順帶求子；另外還有「開燈」，讓小朋友把做好的花燈帶到學校，請一位博學的老先生點起來，象徵前途光明。

▲2019台北燈節東森集團隧道。（圖／記者李毓康攝）



而至今元宵燈會在台灣仍然是熱門活動，許多人也會邀約心上人一起看燈，希望可以藉著觀賞漂亮的裝飾，讓兩人關係更進一步；也有很多人號召親朋好友一起湊熱鬧，讓互相的羈絆更深，增加專屬彼此的回億，也因此讓各地的燈會活動現場人潮總是滿滿。

