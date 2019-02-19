持「特戰彎刀」急煞擋車叫囂　男投案：媽媽＆阿嬤叫我來說清楚

▲蔡男因不滿被超車持刀叫囂，18日訊後依社維法函送。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

蔡姓駕駛17日行經豐原區豐勢路上，因不滿後方車輛超車，竟在車道中急煞攔車，持特戰彎刀於空中揮舞5秒叫囂，隨後駕車離去，被網友將此畫面上傳到臉書社團《黑色豪門企業》；警方循線通知葉男到案，葉男在母親、祖母勸說下才到警局「說清楚」，承認刀是自己所有，訊後依違反社維法罪嫌函送。

▲▼蔡男主動交付刀械即承認亮刀一事，更稱主動到所說明是因「媽媽、祖母叫他來說清楚」。



臉書社團《黑色豪門企業》17日有網友上傳一段影片，一名「持刀哥」著黑衣灰褲、戴眼鏡的平頭男子突然急煞將白色自小客車停在車道中，從駕駛座下車，右手拿著「特戰彎刀」在空中揮舞，狀似向後方車輛叫囂，前後過程約5秒，事後男子又進入車內，離開現場。

豐原警分局翁子所表示，據調閱監視器追查，查出「持刀哥」為有毀損、妨害自由、詐欺等前科的34歲的葉男，18日晚間10時40分通知葉男到案；葉男向警供稱，因當時遭右側車輛超越心生不滿，才會下車亮刀，並坦承刀是他所有，在母親和祖母勸說下才到警局「說清楚」。警方查扣葉男持有刀械，而葉男對持有彎刀、公然亮刀等違序行為坦承不諱，訊後也依法送辦。