火箭軍開微博「東風快遞」稱即日開始營業！網友：發貨快狠準

大陸中心／綜合報導

中共解放軍火箭軍日前開通「東風快遞」、「中國火箭軍」2個微博帳號和1個微信公眾號「中國火箭軍」，並在19日同時發布影片宣傳「使命必達」的理念；更舉行了抽獎環節，要向一名大陸網友送出一份火箭模型獎品。「東風快遞」在19日發第一條微博表示，「久等了，我來啦！我是東風快遞，即日開始『營業』」。

▲東風快遞，使命必達。（圖／翻攝微博）

中國火箭軍官方微博發布的影片表示，「火箭軍是我國戰略威懾的核心力量，是我國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。我們誠摯地邀請您入列『中國火箭軍』，一起聆聽建設強大的現代化火箭軍的鏗鏘足音，見證火箭兵精心鑄劍、潛心礪劍、善於亮劍的時代風采，共同匯聚強國強軍的磅礴力量」。

▲▼中共解放軍火箭軍近日開通了名為「東風快遞」和「中國火箭軍」的2個微博帳號，並舉行抽獎，凝聚人氣。（圖／翻攝微博）

隨後更舉行了抽獎環節，呼籲網友趕緊關注「東風快遞」和「中國火箭軍」，並轉發抽獎條件，將在24日抽出1名幸運兒獲得「快遞」導彈模型1個。有不少網友笑稱這是「中國最牛的快遞」；還有人搬出此前中國航天科工集團模仿大陸電影《流浪地球》的台詞，調侃「快遞千萬家，東風第一家。發貨快狠準，敵人兩行淚」。

▲快遞千萬家，東風第一家。發貨快狠準，敵人兩行淚。（圖／翻攝微博）

火箭軍是中共解放軍五大軍兵種之一，由第二砲兵改名而來，於2015年12月31日正式成立，由於其裝備的飛彈大多以「東風」開頭，被俗稱為「東風快遞」。火箭軍由中央軍事委員會直接領導指揮，以地對地常規及戰略飛彈為主要裝備，擔負常規飛彈目標打擊及核反擊戰略作戰等任務。

