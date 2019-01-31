暖男教師王政忠竹市開講　新竹夢共備趴點燃教師熱情

▲「新竹夢共備趴」研習活動引起很大的回響。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市中小學教師「新竹夢共備趴」教師研習工作坊，寒假期間在三民國中開趴，再度邀請電影《老師，你會不會回來？》故事原型主角王政忠老師精彩開講，吸引近500名中小學教師犧牲寒假休息時間，出席參與研習共同備課，用莫忘初衷的教育熱忱翻轉教學現場。市長林智堅表示，感謝在教育第一線付出教師們，在一放寒假就開始共同備課為教學而努力，共同打造新竹優質的教育力。

王政忠的故事改編成《老師，你會不會回來？》電影後，帶領「夢的N次方」全國教師專業成長工作坊，與逾數萬名專業教師交流、互動，推動「由下而上、翻轉教育」，影響更多教師投入「1.01」改變的行列，本次更與新竹市教育處合作推出16個工作坊，帶領500位老師進行領域及跨領域的共同備課活動。

新竹市長林智堅指出，新竹市的優質教育力於全國各項評比皆名列前茅，除投入31億積極推動「新校園運動」，引入美學教育，改造校園風景外，並鼓勵學校結合社區發展課程與教學，如內湖國中茶花課程、高峰國小食農教育課程等，希望透過課程的改變，提升學生學習動機。此外，更積極推動「教師社群」，透過教師分享備課、教學經驗，激盪火花，發揮「1+1>2」翻轉教學的最大力量。



新竹市教育處長李芳齡表示，為因應教育趨勢與潮流，教師共同備課能力更顯重要，老師需要藉由夥伴共同發現問題之後，提升課堂的廣度與深度，及教育範疇的問題解決能力；這次再度邀請「夢的N次方」王政忠團隊到新竹來共同築夢為新竹教育力而努力，未來教育處將透過輔導團團員帶動各校領域共備，期待每個領域、議題都可自辦共備研習，帶領全市所有教師迎接12年國教新氣象。

去年的「新竹夢」教師工作坊引起很大的回響，在許多熱情老師的反應下，希望可以讓更多教師感受一次「夢的N次方熱情」，因此本市輔導團積極促成「新竹夢共備趴」研習活動。建功國小李國寧老師表示，這次共備課程獲益良多，原來國小數學教學，可以利用簡單的口訣，讓現在老師能夠以不困難，不複雜，能複製，能持久的在自己的課堂上實際實行；另外科園國小傅韻寧主任從研習中學習到系統性語文教學策略，由字到詞，由句到文，現場語文教師參與熱烈，所學到的希望立馬回課堂實踐。

今年寒假「新竹夢共備趴」教師研習工作坊由「夢的N次方」王政忠團隊帶領學員進行共備活動，規劃國中小國語(文)、英語、數學、社會、自然、閱讀跨域主題、科技跨域主題、英語跨域主題及美感跨域主題共16個工作坊，這是專屬於新竹市教育的熱情，營造一股學習旋風!讓新竹市教師徜徉在幸福城市的氛圍下精進專業能力，帶動新竹市教育領域共同備課，為迎接十二年國教新課綱做好準備。