轎車忽快忽慢遭攔查　駕駛一開門...保育類「大冠鷲」亮相

▲警方攔查酒駕意外查獲保育大冠鷲。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

47歲范姓男子因酒駕車速忽快忽慢引起員警注意攔查，范男竟從車內拿出一隻二級保育類猛禽大冠鷲，大冠鷲因身上傷勢加上疏於照料奄奄一息，范男經酒測該男子達0.84mg/L超過標準值，警方19日將該范男依公共危險罪、違反野生動物保育法移請偵辦。

▲范姓男子因酒駕車速忽快忽慢引起員警注意攔查。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局普仁派出所員警於18日15時許，於桃園市中壢區中山東路二段，見一輛自小客車行車飄忽速度快慢不一，故將該車攔下進行盤查。因看見駕駛范男臉上有傷，當警方正要進行詢問時，范男竟然從副駕駛座拿出一隻活生生的老鷹，並聲稱臉上的傷是因為餵養老鷹被抓傷。

▲受傷保育大冠鷲疑似右翼骨折。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，因駕駛身上有濃厚酒味，當場先帶至路邊實施酒測，范男經酒測後酒精濃度吹氣測試值達0.84mg/L超標，依公共危險將范男以現行犯逮捕。另外警方於現場初步檢視，該隻禽鳥疑似右翼骨折及有些許脫水現象。經警方協請屏東科技大學認定，該鳥禽為野生動物保育法所列管之保育類動物「大冠鷲」。

范男向警方表示，大冠鷲是2月15日8至9時許在台北市信義快速道路2號隧道口樹叢拾獲，當時因見其右翅及眼部不正常且奄奄一息，便先把牠抓起來照顧餵食。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。