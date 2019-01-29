新北市區長人事異動大搬風　新區長2月1日上任

好心收留好友卻差點送命！新北市一名吳姓男子（57歲）107年5月間見林姓友人（48歲）經濟困難，連房租都付不出來，一時興起惻隱之心，便邀林男到其位於三重承租的公寓同住，豈料2人生活習慣差異太大，時常為了瑣事而爭執，吳男還因「誰先上廁所」等問題遭到林男持刀猛砍，在頸部留下一道6公分的刀傷，險些喪命。