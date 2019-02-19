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藍委逼問同婚專法「婚姻」入名？法務部：時間到了就會告訴你

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▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

備受關注的同婚法案預計21日要出行政院，根據去年九合一大選綁公投結果，同婚以「專法」進行已成定局，國民黨立委柯志恩19日總質詢時逼問法務部，專法名稱到底有沒有「婚姻」兩字，法務部長蔡清祥表示，「時間到了就會告訴你」。

公投案所通過的同婚專法，二月底前是公投法所規定的時間點，因此行政部門需在此之前完成配套草案，Kolas Yotaka說，目前法案已有大方向，雖還有細節需討論，但依法去年底公投投票通過後，行政院應研擬相關法律於3月1日前送交立法院審議。因此為求謹慎，法案可能會在21日通過行政院會。

19日立法院總質詢，柯志恩質詢時表示，「婚姻」兩字是反同與挺同兩派的最大爭議點，反同團體認為專法名稱應當要用「家屬」，但挺同派則堅持「婚姻」兩字一定要出現，蔡清祥沒有正面答覆，僅強調「時間到了一定會對外說明」，但被柯志恩批評態度不明確讓人民失望。

至於同志是否能收養孩子，蔡清祥表示，還要等到條文出來，會盡可能考慮到各方意見，柯志恩再逼問同志是否比造異性戀配偶有當然繼承權，蔡清祥再強調會慎重考慮。柯志恩堅持繼續追問，同志婚姻從民法到專法，到底有沒有「婚姻」兩字？是否考慮收養問題？蔡清祥重申，「時間到了就會提出來、時間到了我們就會告訴你」。

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關鍵字：法務部,同性婚姻,同婚,婚姻平權,挺同,反同

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