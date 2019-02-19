影／有望發展正式外交關係！川金會前夕傳：美國北韓將互設聯絡處

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美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於27日、28日於越南舉行川金二會，而CNN日前卻引述兩名消息人士的說法稱，美朝雙方正積極考慮互相派駐聯絡官，並在設立聯絡處，此舉勢必對未來兩國建立正式外交關係有相當大的影響。

▲北韓領導人金正恩與美國總統川普。（圖／朝中社）



根據CNN報導，川普與金正恩兩人2018年在新加坡舉行第一次川金會時，曾在聯合聲明中承諾，「將根據兩國人民和平與繁榮的期望，建立全新的美朝關係。」而這份聲明也被視為替兩國的正式外交關係重新點燃了曙光，根據分析，如果一切發展順利，即使沒有建交，在正式關係也會有新的進展。