40萬隻雞慘變「烤雞」！　日本農場大火4間雞舍全燒毀

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日本茨城縣小美玉市的養雞場「森屋農場」於昨（17）日晚上11點20分左右發生火災， 七間雞舍裡共80萬隻雞中有四間被燒毀，也就是大約有40萬隻雞全部慘變「烤雞」。

據《產經新聞》報導，當地居民發現「森屋農場」起火後趕緊通報119，而這場火災大約在四小時內才完全熄滅。根據當地警察局表示，該農場裡的七間雞舍間隔距離約2 公尺，每間約有70至80公尺深、25至30公尺長，其中有四間雞舍被燒毀，總燃燒面積約為1.2萬平方公尺（約3630坪）。

目前「森屋農場」的失火原因還正在釐清當中，所幸養雞場員工於當天下午5點30分都已下班，此事件並無人受傷。

