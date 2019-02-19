「缺錢就砍幾棵扁柏賣」　南投武界山林成山老鼠自家後花園

▲移民署桃園市專勤隊會同警方，查獲山老鼠集團成員越南籍失聯移工共9人。（圖／移民署桃園市專勤隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

以陳姓越南籍山老鼠為主雇用9名同鄉，針對台灣珍貴的百年扁柏（黃檜）原木下手，在南投縣武界山區肆意盜伐牟利，將國家珍貴林木資產當成自家後花園，缺錢時就砍幾棵來賣，內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊獲報，日前跟監發現買主一舉成擒，逮捕主嫌及黃姓買家等多人，查扣市價約200萬元19塊扁柏原木。

▲並將陳姓主嫌及買家依違反森林法、文化資產保存法等罪嫌移送偵辦。（圖／移民署桃園市專勤隊提供）

移民署調查，越南籍移工陳姓男子原先受僱於國人從事搬運贓木工作，隨著盜伐經驗增加，竟自立門戶躍升為盤商，並吸收其他同為越南籍失聯移工共組山老鼠集團上山盜伐，將贓物轉賣國人牟利，從盜採至銷贓一手包辦，儼然成為組織化的山林劊子手。

移民署報請地檢署檢察官林育駿指揮，會同中壢分局、保七總隊第六大隊及桃園憲兵隊等單位人員，在主嫌主嫌租屋處起出已經客製化切割的百年黃檜計19塊及6塊價值更高的樹瘤原木，並於南投市草屯中興路一處大樓宿舍內查獲集團成員越南籍失聯移工共9人，在各單位的通力合作下順利將山老鼠一網打盡。全案依違反森林法、文化資產保存法等罪嫌移送偵辦，後續將持續擴大追查其他共犯到案。

▲▼起出市價約200萬的扁柏，樹瘤更是十分珍貴。（圖／移民署桃園市專勤隊提供）

移民署副署長鐘景琨表示，這些失聯移工將國家珍貴林木資產當成自家後花園，缺錢時就砍幾棵來賣，無視我國法律存在，儼然成為國安問題。移民署呼籲，民眾如有發現外來人口從事非法行為或遭受剝削之情事，可以紀錄發現之時間及處所，向各縣市移民署專勤隊檢舉。