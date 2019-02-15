家門被噴「電詐逃犯戶」　連坐罰「三個一律」逼親屬勸投案

▲在逃人員房屋四面都被噴上電詐逃犯戶。（圖／翻攝自微博／微博新聞）

大陸中心／綜合報導

廣東茂名市一個地方政府在電信詐騙逃犯家門前噴上「電詐逃犯戶」文字，並公開發布「致在逃人員家屬的一封信」，威脅如果涉案者未於指定日期前到案，除了噴字以外，將進行斷水斷電，並連坐凍結直系親屬的身分證、銀行卡。

根據《北京青年報》報導，記者到訪電白區委宣傳部了解，在政策宣布後，當地已出現在逃人員被勸投案，而噴漆「電詐逃犯戶」的做法，則是參考廣西賓陽地方政府。

廣東茂名市電白區樹仔鎮3日公布一封「致在逃人員家屬的一封信」提到，涉案電信詐騙逃犯如未在2月10日前到案，將啟動「三個一律」予以制裁，包括一律停水、停電；一律在涉案逃犯房屋四面噴上「電詐逃犯戶」紅色文字；一律凍結涉案人員與其直系親屬身分證、銀行卡。「三個一律」的施行辦法沒有詳細說明，唯一能確定的是，被噴漆的都是通緝犯的家。

截至1月22日為止，網上公布在逃人員為43人，到了2月11日，已有19人被成功勸投，警察機關則抓到6人。

▲電白區樹仔鎮公布「致在逃人員家屬的一封信」。（圖／翻攝自電白論壇）

日前廣西賓陽地方政府曾在詐欺犯家門前噴上「涉詐戶」字樣，引起這方議論，當地政府表示，漆上字樣後的確有不少涉案逃犯自首，「為了地方經濟發展與社會穩定，不得不這麼做。」

地方政府的一連串措施引起熱議，網友質疑「連坐法」是否過於武斷，凍結家屬身分證件及銀行卡可能傷及無辜。

大陸時政評論者舒勝祥批評，政府行為應秉持「法無授權不可為」的原則，現行法律並未授權地方政府羞辱居民，不能因親人犯法，就稱其為「犯法家庭」；當地官員聲稱「參照廣西賓陽做法」，炮製負面教材，暴露地方政府部門的執法惰性。