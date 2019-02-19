勾出民眾危機感　2020小英續打「兩岸牌」　府院黨分進合擊

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡浩祥／台北報導

1月2日，中共總書記習近平提出對台「習五點」主張，蔡政府強硬表態，一度讓總統蔡英文民調回溫。黨政人士指出，2020總統大選腳步進逼，趁勢藉「習五點」後坐力，府院黨分進合擊猛打兩岸議題，勾出民眾選擇上的一種危機感。續打「兩岸牌」，幾乎是小英政權保衛戰的主旋律。

就在2月11日大陸台商春節聯誼活動上，蔡英文一改先前強硬態度，稱「兩岸之間任何爭議可以、也應該坐下來談」；陸委會主委陳明通則痛批「一國兩制」台灣方案，是啟動對台統一進程。兩人一搭一唱、白臉黑臉的做法，令人玩味。

▲北京拋出對台「習五點」，一度讓國民黨相當傷腦筋。（圖／記者徐政璿攝）

黨政人士表示，內政蘇揆一肩扛，趁「習五點」這波後坐力，看準國民黨「四個太陽」還有得吵、柯文哲兩岸立場飄忽不定，府院黨可說是分進合擊，一路延續到2020總統大選。

分進合擊所指為何？黨政人士指出，除非北京出台更高位階對台措施，否則蔡英文基本退居二線，緊守「維持現狀」基調，穩住美國；外交部、陸委會、黨部及外圍智庫等，則持續對北京採強硬態度。

▲外交部長吳釗燮近來不斷透過推特，向北京開嗆。（合成圖／翻攝外教部推特、記者屠惠剛攝）

近來，外交部長吳釗燮多次開炮、黨中央持續一貫強硬措辭、立院黨團開始就兩岸相關法規進行修法，及外圍智庫週期式發動民調、學者評論，不斷批判北京對台措施正當性。

年後藍營縣市迎來兩岸交流熱潮，身為第一線的陸委會更是嚴格把控。首先，以上海市台辦主任李文輝來台為例，陸委會主導的聯審會以「城市交流」為名，嚴格限制李在台行動，甚至連接受媒體採訪，都不在准許範圍。

其次，面對可能來訪的大陸官方團，陸委會續推「約晤」，也就是一定層級陸方官員，必須與陸委會進行私下約晤，在「九二共識」認同分歧下，迫使陸方知難而退。

▲面對兩岸新一波交流熱潮，陸委會嚴格把控。（圖／記者蔡浩祥攝）

而「習五點」內所提金門、馬祖「新四通」，陸委會也是透過媒體發聲，緊收中央主導權，高層也向兩地首長曉以大義，盡可能弱化「新四通」所帶來的磁吸效應。

黨政人士坦言，府院黨一系列操作，目的就是藉「習五點」勾出民眾在兩岸關係選擇上的一種危機、迫切感，凝聚基本盤支持，穩中求進。