　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

勾出民眾危機感　2020小英續打「兩岸牌」　府院黨分進合擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019大陸台商春節聯誼酒會，蔡英文發表談話，照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡浩祥／台北報導

1月2日，中共總書記習近平提出對台「習五點」主張，蔡政府強硬表態，一度讓總統蔡英文民調回溫。黨政人士指出，2020總統大選腳步進逼，趁勢藉「習五點」後坐力，府院黨分進合擊猛打兩岸議題，勾出民眾選擇上的一種危機感。續打「兩岸牌」，幾乎是小英政權保衛戰的主旋律

就在2月11日大陸台商春節聯誼活動上，蔡英文一改先前強硬態度，稱「兩岸之間任何爭議可以、也應該坐下來談」；陸委會主委陳明通則痛批「一國兩制」台灣方案，是啟動對台統一進程。兩人一搭一唱、白臉黑臉的做法，令人玩味。

▲北京拋出對台「習五點」，一度讓國民黨相當傷腦筋。（圖／記者徐政璿攝）

▲北京拋出對台「習五點」，一度讓國民黨相當傷腦筋。（圖／記者徐政璿攝）

黨政人士表示，內政蘇揆一肩扛，趁「習五點」這波後坐力，看準國民黨「四個太陽」還有得吵、柯文哲兩岸立場飄忽不定，府院黨可說是分進合擊，一路延續到2020總統大選

分進合擊所指為何？黨政人士指出，除非北京出台更高位階對台措施，否則蔡英文基本退居二線，緊守「維持現狀」基調，穩住美國；外交部、陸委會、黨部及外圍智庫等，則持續對北京採強硬態度。

▲▼外交部長吳釗燮在推特上開嗆。（合成圖／翻攝外教部推特、記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮近來不斷透過推特，向北京開嗆。（合成圖／翻攝外教部推特、記者屠惠剛攝）

近來，外交部長吳釗燮多次開炮、黨中央持續一貫強硬措辭、立院黨團開始就兩岸相關法規進行修法，及外圍智庫週期式發動民調、學者評論，不斷批判北京對台措施正當性。

年後藍營縣市迎來兩岸交流熱潮，身為第一線的陸委會更是嚴格把控。首先，以上海市台辦主任李文輝來台為例，陸委會主導的聯審會以「城市交流」為名，嚴格限制李在台行動，甚至連接受媒體採訪，都不在准許範圍。

其次，面對可能來訪的大陸官方團，陸委會續推「約晤」，也就是一定層級陸方官員，必須與陸委會進行私下約晤，在「九二共識」認同分歧下，迫使陸方知難而退。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲面對兩岸新一波交流熱潮，陸委會嚴格把控。（圖／記者蔡浩祥攝）

而「習五點」內所提金門、馬祖「新四通」，陸委會也是透過媒體發聲，緊收中央主導權，高層也向兩地首長曉以大義，盡可能弱化「新四通」所帶來的磁吸效應。

黨政人士坦言，府院黨一系列操作，目的就是藉「習五點」勾出民眾在兩岸關係選擇上的一種危機、迫切感，凝聚基本盤支持，穩中求進。

ET快訊
「16年兄弟為小妹妹變敵人」館長曬合照嘆：怕哪天我就走了
中部人凌晨被怪風暴雨嚇醒　2月颱風「蝴蝶」最快今生成

關鍵字：2020,兩岸,蔡英文,府院黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

付18萬聘金卻抓未婚妻外遇！男嗆「出軌該打死」　直播暴打踩頭

勾出民眾危機感　2020小英續打「兩岸牌」　府院黨分進合擊

「兩會」3月初召開　北京加強安保「嚴審落地郵件」

美證管會查213家赴美上市中企　阿里巴巴、百度、京東被點名

活化小微企業經營　上海「六稅兩費」新政每年減徵40億

上海虹橋啟用全球首座5G車站　機器人送餐、問路更聰明

「一國、兩制、3關稅貨幣」　粵港澳大灣區創全球先例

英國稱華為5G風險可控　陸外交部盼「保持開放本色」雙方多合作

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式印發　三地共建國際一流灣區

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

林俊傑連唱2首周杰倫的歌 　《不能說的秘密》&《星晴》

BY2姊妹宣布改名！　 粉絲一看新名字懵了：好大眾

付18萬聘金卻抓未婚妻外遇！男嗆「出軌該打死」　直播暴打踩頭

勾出民眾危機感　2020小英續打「兩岸牌」　府院黨分進合擊

「兩會」3月初召開　北京加強安保「嚴審落地郵件」

美證管會查213家赴美上市中企　阿里巴巴、百度、京東被點名

活化小微企業經營　上海「六稅兩費」新政每年減徵40億

上海虹橋啟用全球首座5G車站　機器人送餐、問路更聰明

「一國、兩制、3關稅貨幣」　粵港澳大灣區創全球先例

英國稱華為5G風險可控　陸外交部盼「保持開放本色」雙方多合作

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式印發　三地共建國際一流灣區

談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

今晚逢最大滿月「23:54記得抬頭！」　一張圖看元宵節天氣

國小數學弟弟今年7歲問年紀　硬掰算式「答案寫7被打大叉」網笑翻

營養師揭「鱈魚」神秘身世　「便當店、鱈魚堡」都是假的？

嘉中英文考題「President Tsai-englishit」　學生質疑羞辱總統

土東之旅系列五：咖啡控必遊　尚勒烏爾法「銅器一條街」

富商稱「有車有房就缺女主人」　「白睡一年」美容師告性侵

Kitty迷荷包要破了！　戴粉色聯名腕錶、蝴蝶結背包秒減齡5歲

自曝一開始不喜歡閃電俠稱號　韋德難忘Kobe打電話向他請益

脾氣好到爆！和5大星座交往「要吵架超難」...另一半上榜了？

付18萬聘金卻抓未婚妻外遇！男嗆「出軌該打死」　直播暴打踩頭

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

大陸熱門新聞

保留「中華民國」 陸學者談兩制..

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

女兒的倉鼠安檢被攔　父抓起摔地

下雪還用敞篷車迎娶　新娘臭臉了

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO..

兩會召開在即　北京嚴審落地郵件

勾出民眾危機感　2020小英續..

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

213家赴美上市中企　美證管會..

「隧道打冰人」拼命工作守護乘客

上海虹橋　全球首座5G車站

男友只顧打電動　她穿內衣放火殉..

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」

粵港澳大灣區　將面臨這些挑戰

更多熱門

相關新聞

兩岸交流 洪秀柱酸蔡英文不懂、不做、搞破壞

國民黨前主席洪秀柱18日出席雲台茶文化活動，在談到兩岸文化交流上被問及「是否是對蔡英文『去中國化」』的反擊？」，對此，洪秀柱強調，「不是反擊，而是有人不懂、不做、又搞破壞，怎麼辦呢？那就我們來做。」

人民日報社評 蔡英文鐵了心拉仇恨

江宜樺批廢核政策急躁　政院：核廢料放哪？

鄭文燦：年金改革失敗的社會溝通

鍾小平：這種總統對國家是場災難

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

女星IU分享獨家「快速入睡法」

下體冒泡急診！醫：轉一圈...他手動轉XX

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！IG早洩密

羅志祥將另創品牌！　新品牌名字曝光

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

元宵節飆破30℃！暖3天「滑梯式急墜」轉濕涼

她沒挑蛤蜊殼！男友秒分手：閨蜜比較好

1歲女鎖車內　囚犯2分撬開門救援

即／台南1歲半男童慘死！酒駕男7萬元交保

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面