談兩岸交流　洪秀柱酸蔡英文「不懂、不做、搞破壞」

▲國民黨前主席、青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

國民黨前主席洪秀柱18日出席雲台茶文化活動，在談到兩岸文化交流上被問及「是否是對蔡英文『去中國化」』的反擊？」，對此，洪秀柱強調，「不是反擊，而是有人不懂、不做、又搞破壞，怎麼辦呢？那就我們來做。」

「十萬青年同飲一杯中華茶」啟動記者會在台北中山堂舉行，身為主辦方之一的國民黨前主席洪秀柱提到，兩岸在文化交流活動上，可以讓年輕人藉由「茶」文化傳承互相了解，進一步搭起橋梁。

▲洪秀柱18日出席「十萬青年同飲一杯中華茶」活動啟動儀式。（圖／記者魏有德攝）

記者會前有陸媒提問在兩岸文化交流上，舉辦相關活動「是否是對蔡英文『去中國化」』的反擊？」對此，洪秀柱回應裡提到，「不能說是反擊，是有的人不懂、不做、又搞破壞」。她並強調，「既然別人不做，那我們一起來做。」

「十萬青年同飲一杯中華茶」活動是由洪秀柱擔任董事長的「中華青雁和平教育基金會」及雲南宏益大學堂、華茶青年會合辦，希望雙方能在雲南普洱茶及茶道文化推廣下，使兩岸青年接觸更多茶文化知識及增進互相了解。

▲洪秀柱接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪。（圖／POP提供）

近日因國民黨內提名角力，2015年「換柱」風波再度被搬上檯面。身為「當事人」之一的洪秀柱日前接受廣播節目專訪時表示，固然有留下遺憾，但也沒有什麼好抱怨，事情都已經過去了。談及國民黨未來形勢，她也提到，國民黨去年大贏是因「討厭民進黨」成最大黨，還拜韓流之賜帶動地方選情局勢，不是真正國民黨贏，人民對國民黨勝選15縣市市政考核也會很嚴苛。

