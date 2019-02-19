顛覆想像的泡泡樂園！下載App《瘋狂泡泡實驗室》夢幻打卡一波

▲ETtoday新聞雲將送出《瘋狂泡泡實驗室》高雄站門票100張。

App小組／綜合報導

去年暑假引發一場泡泡打卡熱潮的「瘋狂泡泡實驗室」繼台北站後前往港都高雄與大家見面！全台首創以泡泡為主題的情境式展覽，甩掉課本丟掉書包，科學原理簡單說，泡泡藝術超好玩！透過有趣好玩的互動體驗，解密泡泡背後的科學小教室，打造唯美的泡泡藝術空間。，來泡泡實驗室特展可以一次滿足你，我們在駁二藝術特區歡樂發泡！現在只要下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載），回答相關問題就有機會抽到《瘋狂泡泡實驗室 Crazy Bubble》門票，絕對不能錯過！

▲「瘋狂泡泡實驗室」絕對趣味好玩又好拍。（圖／時藝多媒體）

延續台北熱門的泡泡藝術裝置，棉花糖色系的實驗室；童趣滿點的啵啵球池；體驗被泡泡包圍浪漫與感動的凍結時光機；驚奇互動的泡泡製造所傳授泡泡達人的秘笈；見證金氏世界紀錄的泡泡大師專業表演，教你如何吹出厲害的泡中泡…等展區內有多項有趣的設施，絕對讓小朋友玩到欲罷不能!本展透過實際操作、捏塑、吹鼓泡泡的過程，啟發孩童自主探索解答。將科普知識帶進日常生活，科學原理不再艱深難懂，泡泡學問馬上看懂！

=======簡單３步驟！《瘋狂泡泡實驗室 Crazy Bubble》搶票去！=======

◎步驟１：

下載《ETtoday新聞雲》App(點我下載)。



◎步驟２：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口(三條橫線)，即可展開側欄；立馬點選「搶抽100張！瘋狂泡泡實驗室>>」，填留資料、抽電影票，馬上行動！

◎步驟３：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

《瘋狂泡泡實驗室 Crazy Bubble》贈獎資訊：

◎活動時間：即日起至2月17日 (日) 18:00止

◎得獎獎項：《瘋狂泡泡實驗室 Crazy Bubble》門票2張。一個人限領一份，〈以手機號碼為準〉，數量有限送完為止。

◎得獎公布：2月19日（二）18：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的聯絡地址以掛號郵寄寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

《瘋狂泡泡實驗室 Crazy Bubble》展覽資訊

◎展覽時間：2018/12/29(六) -2019/04/07(日) (除夕休館)

◎開放時間：週一至週日 10:00-18:00 (17:30停止售票入場)

◎展覽地點：高雄駁二藝術特區大勇P2倉庫