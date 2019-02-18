影／恐怖情人家暴分手還「勾勾纏」　大街強拉女友上車談判

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子2018年間因對女友施暴，導致兩人分手，期間仍不斷用簡訊騷擾要求復合；17日下午還跑到板橋江子翠捷運站附近，將要下班返家的女友強拉上車談判，女友掙脫逃跑報警，隨後警方在附近將他攔下逮補，男子還辯稱「是她騷擾我的」，警訊後依違反家暴令及妨害自由罪將他移送法辦。

▲恐怖情人柯姓男子家暴女友分手後，埋伏強拉女友上車談復合。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，無業的柯姓男子（39歲）在與詹姓女友交往期間，不斷地對她肢體暴力，2018年間，詹女受不了男友行徑提出分手並申請家暴令，柯男不滿被甩，不斷用簡訊騷擾，要求復合。

▼ 恐怖情人柯姓男子家暴女友分手後，埋伏強拉女友上車談復合，兩人大街上拉扯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

17日下午5時許，柯姓男子開車到板橋江子翠捷運站附近的農村公園旁，埋伏等候詹姓女友下班返家談復合。一見到詹女隨即強拉她上車，還將搶她隨身包包丟進車內，企圖要她妥協上車。

詹女不願配合，雙方在大馬路上拉扯，最後掙脫逃跑到派出所報案。警方立即通報線上警網，在板橋區松江街上將柯男駕駛的車輛攔下，並帶回偵訊；柯男問訊時還辯稱「是她騷擾我，才會找她談判」，但警方不予採信，訊後以違反家暴法及妨害自由罪移送偵辦。

▼ 恐怖情人柯姓男子家暴女友分手後，埋伏強拉女友上車談復合，兩人大街上拉扯後，女友跑到警局報案 。（圖／記者陳以昇翻攝）