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懷疑前女友有新歡　他想復合竟秀槍恐嚇還性侵偷拍裸照

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▲▼恐怖情人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲恐怖情人復合不成，竟上傳槍枝照片恐嚇前女友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／新北報導

男子阿明（化名）因故與女友分手後，又表達欲復合之意，因對方婉拒避不見面，他因而懷疑對方另結新歡，且為迫使見面，竟上傳槍枝照片恐嚇，且趁機硬上並還無故持手機竊錄臀部等身體隱私部位照片，並張貼在住處社區門口及社區前車道等公共場所，足以貶抑對方人格及社會評價而損及名譽。新北地院審理後，依犯危害安全、強制性交等罪，判阿明應執行有期徒刑10月，可易科罰金。

判決書提到，阿明分別以臉書通訊軟體及簡訊先後傳送訊息，且在傳送訊息後，就在前女友上班地點樓下當面展示「槍枝」照片，導致對方心生畏怖；後來要求前女友外出用餐遭拒，竟又暗示他有可能持用展示照片中「槍枝」做出不利之事，對方不得已於是與他外出見面，

後來阿明開車強行載前女友回他住處，卻趁機硬上，還未經同意就竊錄臀部等身體隱私部位照片，且將照片張貼其住處社區門口及社區前車道等公共場所。

對此，阿明辯稱，「只有與她發生一次性交次，當天早上休息起來後，只有跟她玩，並沒有第2 次性交，而且是得到同意，才性交及拍攝身體隱私部位的照片，是她叫我拍照再傳給她留作紀念，跟她到現在都還是男女朋友，每天都有聯絡。」

案經法官審理後，認為審酌阿明因感情問題對前女友心生不滿，竟不知理性溝通、妥善處理，不僅傳送恐嚇訊息及張貼照片，致使對方心生畏懼且損及名譽，又為圖一己性慾之滿足，恣意做出強制性交行為，嚴重侵害性自主決定權，量處應執行有期徒刑10月，可易科罰金。

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關鍵字：恐嚇,強制性交,偷拍,分手,前女友,恐怖情人

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