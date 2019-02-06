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恐怖情人揚言潑汽油放火燒前女友屋　警火速到場制止逮人

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▲台南市善化警分局海寮派出所警員蔡世龍，據報將王嫌撲倒在地制伏，將手上打火機搶下，查扣汽油等證物。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市善化警分局海寮派出所警員蔡世龍，據報將王嫌撲倒在地制伏，將手上打火機搶下，查扣汽油等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安定區有多項前科的55歲王姓男子，除夕夜晚間7時許，因不滿前女友跑回家置他不理，多次電話聯繫也都遭拒，王男竟跑到前女友家門外藉酒裝瘋，購買汽油潑灑在地上，再用火點燃揚言火燒屋，台南市警善化分局警方據報，火速馳抵，撲倒制伏王嫌，搶下打火機，全案依恐嚇危害安全罪嫌法辦。

警方說，王嫌要求前女友開門讓他進去，被害人吳姓女子不敢開門，且向王男示意要報警處理，王男氣憤之下揚言要放火燒房子，隨即王男果真跑到附近加油站購買汽油，再折返回吳女家門前，並先將少量汽油潑灑在地上，再用火點燃證明自己手上真的拿著汽油；吳女嚇到後，王男再把汽油往自己身上及吳女家門縫潑灑，並手持打火機作勢點火。

王男作勢點火的瘋狂行徑，嚇壞吳女直呼喊救命，因屋內還有一位長年臥病在床行動不便的90歲高齡老母，鄰居並大喊已經報警了，王男卻不予理會，此時適逢善化警分局海寮派出所警員蔡世龍據報趕抵現場，蔡員驚見王嫌全身汽油味且神情呆滯，奮不顧身馬上上前將王嫌撲倒在地將其制伏，並將手上打火機搶下，查扣汽油等證物。

▲台南市善化警分局海寮派出所警員蔡世龍，據報將王嫌撲倒在地制伏，將手上打火機搶下，查扣汽油等證物。（圖／記者林悅翻攝）

吳女對王嫌如此般恐怖情人，百般糾纏，在除夕夜欲放火燒屋，還好警方即時趕到阻止了一場有可能發生之悲劇，對警方十分感謝，全案依恐嚇危害安全罪嫌將王嫌移送法辦。

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關鍵字：恐怖情人,汽油,逮人

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