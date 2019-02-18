燒炭4死「母子3人」最後身影！甜膩依偎媽咪...小小生命卻來不及長大

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

台中太平區一名吳姓男子與彭姓妻子感情長期不睦、分居，雙方17日相約談離婚，沒想到18日上午被人發現一家4口燒炭陳屍在計程車上；家屬聽聞噩耗都不敢置信，附近鄰居也感到非常錯愕。目前最新影像曝光，監視器拍下母子3人在家門口的最後身影。

▲母子3人最後身影。（圖／記者李忠憲翻攝）



影片中可以看到，母親17日上午9時許載著兒女出門，小弟弟踩了2、3次機車側邊才成功上去，之後緊緊依偎、抱住前座媽媽，3人緊緊的擠在小機車上，模樣看起來相當溫馨，不過今卻傳出憾事，2個分別才9歲、6歲的孩子，因為大人自私的決定，小小生命就在此結束了。

女方叔叔受訪時透露，夫妻2人個性不太合，當初要結婚的時候家裡長輩有勸不要，但年輕人仍執意這麼做，而男方最近一兩年工作不穩定，生活家計幾乎都是女生在支付。鄰居則說，過年前還有看到夫妻倆一起帶小孩回來，之後都是女生自己帶小孩回娘家，都沒看到男生。

▲建平國小輔導室主任吳永祺受訪。（圖／記者李忠憲攝）



另外，建平國小輔導室主任吳永祺也到家中慰問關懷。他指出，吳男的大兒子跟阿公阿嬤住在一起，在校成績中等，性情樂觀，特別喜愛電腦課，表現狀況不錯，上學期末還曾經因為父親離家失蹤請假2天，經校方深入調查後通報教育局社工，被列為高風險家庭之一，寒假回校之後就與媽媽同住，也有從小孩口中問到父母在談判要離婚。

吳永祺說，校方早上發現吳童沒有到校上課，因此打電話到家中才知道一家4口一夜未歸，沒想到竟然發生燒炭憾事，明日上午會與班上的學童做心理輔導。

▲彭女手被膠帶綑綁。（圖／記者唐詠絮翻攝）



▲車內一片凌亂。（圖／記者李忠憲攝）



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