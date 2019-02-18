影／4人回到1人！失業夫談離婚臉書曝殺機...「離開心寒地帶」拖幼子陪葬

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

台中太平區一名吳姓男子與彭姓妻子感情長期不睦、分居，雙方17日相約談離婚，沒想到18日上午被人發現一家4口燒炭陳屍在計程車上；由於彭女的雙手遭膠帶綑綁，讓員警懷疑吳男因不願離婚，加工殺害妻小。回顧吳男上月22日貼文，「從一個人到4個人，再從4個人回到一個人……離開這個心寒地帶。」似乎早就透露要帶一家人輕生的念頭。

▲父親早在臉書透露輕生念頭。（圖／記者李忠憲攝、翻攝自當事人臉書）



吳男臉書上標註覺得不完整，在心寒地帶，並寫道，「活著本身就是一種代價，責任，從來都不是讓人操弄的對象；信任，從來都不是讓人隨手可得的；小孩，從來都不該只是藉口與工具；這輩子，他們注定有一個不完整的家庭，我把你們都推出去，希望可以讓你們不用跟著我，在夜裡流淚相擁入眠...開開心心的去吧！」

警方指出，吳女坐在副駕駛座、雙手垂放在大腿上被膠帶黏住，而後座9歲兒子6歲女兒沒有掙扎痕跡，由於現場有發現飲料杯及安眠藥碇，離奇的是一排藥10顆全沒了，因此不排除吳男先迷昏孩子、妻子，然後再燒炭自殺，但確切死亡原因還有待進一步相驗釐清。

▲妻子手被綑綁。（圖／記者唐詠絮翻攝）



另外，社會局指出，男童父親失業，上月14日就曾自殺未遂，當下有通報自殺防治中心，同時也有協助家中孩子復學及確認中低收事宜，為了減輕一家人在金錢上的負擔，有發放溫馨快遞8000元以及物資紓困，沒想到還是發生憾事，非常遺憾。

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