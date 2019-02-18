影／一家4口燒炭亡！母「雙手卻遭綑綁」不單純　社會局：曾供8千短期紓困

地方中心／台中報導

台中太平區發生一起人倫悲劇，一名彭姓女子（34歲）17日晚間帶著9歲兒子及6歲女兒找吳姓丈夫（32歲）談離婚事宜，不料之後一家4口音訊全無，18日上午就發現他們在計程車內燒炭身亡。對此社會局表示，先前有給予父親上的情緒支持，也通報過自殺防治中心，以及提供8000元予以短期紓困，不料卻仍發生憾事。

▲一家4口燒炭，案情不單純。（圖／記者李忠憲翻攝）



社會局指出，男童父親失業，上月14日就曾通報自殺防治中心，同時也有協助家中孩子復學及確認中低收事宜，為了減輕一家人在金錢上的負擔，有發放溫馨快遞8000元以及物資紓困。

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另外社會局表示，18日電話訪問時，接聽的人是吳姓男子的父親，對方向人員說17日兒子一家4口出遊，但稍早卻接到警方來電，說明一家4口已經死亡的噩耗；本案已通報家防中心協助處理，後續部分會持續和家屬聯絡，提供悲傷輔導等支持資源。

▲母親的手遭綑綁。（圖／記者唐詠絮翻攝）



據了解，彭姓女子的手機被丟在燒炭現場的不遠處，而她坐在副駕駛座，雙手卻遭透明膠帶綑綁，讓警方覺得死因不單純，目前相關單位仍在調查。

▲車內非常凌亂，還有炭火盆。（圖／記者李忠憲攝）



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