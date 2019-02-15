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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

服務員再見！　海底撈7億打造無人餐廳

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▲顧客可以在海底撈等位區，透過大螢幕與其他人玩遊戲。（圖／翻攝大陸網站）

▲顧客可以在海底撈等位區，透過大螢幕與其他人玩遊戲。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸「機器人換人」腳步持續加速，百年老店「五芳齋」推出無人餐廳外，連鎖火鍋店「海底撈」耗資1.5億人民幣（約7億新台幣）打造的全球首家智慧餐廳在北京亮相。這間無人餐廳從等位點餐、中央廚房、鍋底菜色配送等，皆由AI系統控制，機器人大幅度取代原有人工配置，顛覆傳統營業模式。

海底撈以「人性化服務」著名，從等位時的美甲服務到店員提供布偶陪伴一個人用餐，建立良好口碑。無人餐廳開始營業後，昔日的等位區改造成充滿科技感的「太空艙」，顧客等待用餐可以與其他人藉由手機掃碼透過大螢幕進行對戰遊戲。

▲「智慧廚房」的機器手臂負責將菜品放置輸送帶上，交由機器人送菜。（圖／翻攝大陸網站）

▲「智慧廚房」的機器手臂負責將菜品放置輸送帶上，交由機器人送菜。（圖／翻攝大陸網站）

在海底撈智慧餐廳點餐後，便會交由「智慧廚房」的機器手臂負責將菜品放置輸送帶上，這個過程原本以人力進行需要近10分鐘，自動化後則縮短至3分鐘內。海底撈創始人張勇曾表示，當廚房實現自動化，可以把現場管理的風險降低，廚房裡的人進得很少的時候，老鼠也自然進得很少。

此外，海底撈也針對顧客用餐環境做出改變，以星空、雪山、油畫等六大主題為主，未來甚至可以客製化情境。此外，智慧餐廳也提供顧客建立專屬鍋底檔案，並為自己的鍋底命名。

▲海底撈無人餐廳360度投影。（圖／翻攝大陸網站）

▲海底撈無人餐廳360度投影。（圖／翻攝大陸網站）

海底撈此前以「熱情」及「貼心」的服務，在競爭激烈的大陸餐飲界，走出自己的路，創辦人張勇更藉此身價翻漲10倍。智慧餐廳開幕後，有溫度的服務員被機器人取代，智慧化的餐廳經營模式，顧客及市場是否買單，仍有待觀察。
 

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關鍵字：北京,海底撈,AI,無人餐廳,人工智能

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