肉眼已經不可信　AI竟能創造不存在的人臉

▲這些都是透過AI合成的不存在的臉。(圖/翻攝自This Person Does Not Exist)

科技中心/綜合報導

當你不斷重新整理「This Person Does Not Exist」網站時,你會看到一張張向著你微笑的臉,他們可能是各種年齡或膚色,雖然那些看起來都是相當日常的生活照,但事實上,這些臉都是由AI合成的,他們並「不存在」現實生活中。

每次重整該網站時,便可再得到一張新的臉孔,但這些都不是真人的面孔。前Uber工程師Philip Wang建立了「ThisPersonDoesNotExist.com」網站,用以展現生成對抗網路(Generative Adversarial Network,簡稱GAN)的能力,並於上周二(12)將其發表至臉書社團「Artificial Intelligence & Deep Learning」。

這個AI演算框架GAN最早是由研究員Ian Goodfellow於2014年完成,在機器學習中屬於相對較新的概念,透過生成網路與判別網路相互博奕,輸出與真實世界相同的人工樣本。隨後Nvidia於去年12月發表了基由GAN建立的StyleGAN,並將此技術開源。該技術除了可以製作出逼真得令人難以置信的人類肖像,還能應用於其他動物、動漫人物、字體、塗鴉汽車甚至是房間等各種方面。

▼GAN概述。(圖/取自LyrnAI)

‎Christopher Schmidt‎ 稍早前也在臉書社團「Artificial Intelligence & Deep Learning」上發表自己做的「These Airbnb does not exist」(此Airbnb不存在)網站,透過StyleGAN製作房間的照片,同時也利用大量Airbnb房間的標題、描述、地名等各種文本模型,使用tf.keras模型示例在Colab TPU上進行培訓以生成房間描述。

雖然該技術有可能徹底改變遊戲界或未來的3D建模技術,但與當今的任何技術一樣存有風險。如去年底利用AI將色情影片主角換臉而轟動一時的「Deepfakes」事件,就是基於GAN所製作,它能疊加在現有圖像影音,可用於推送假新聞或其他惡作劇。Phillip Wang表示,他創建這個網站的目的就是希望有更多人注意到,「無中生有」這個技術已經不像以前那樣遙不可及,AI的進步已經讓人類越來越無法判斷眼前所見的真假。