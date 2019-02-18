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肉眼已經不可信　AI竟能創造不存在的人臉

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▲▼ This Person Does Not Exist。（圖／翻攝自）

▲這些都是透過AI合成的不存在的臉。（圖／翻攝自This Person Does Not Exist）

科技中心／綜合報導

當你不斷重新整理「This Person Does Not Exist」網站時，你會看到一張張向著你微笑的臉，他們可能是各種年齡或膚色，雖然那些看起來都是相當日常的生活照，但事實上，這些臉都是由AI合成的，他們並「不存在」現實生活中。

每次重整該網站時，便可再得到一張新的臉孔，但這些都不是真人的面孔。前Uber工程師Philip Wang建立了「ThisPersonDoesNotExist.com」網站，用以展現生成對抗網路（Generative Adversarial Network，簡稱GAN）的能力，並於上周二（12）將其發表至臉書社團「Artificial Intelligence & Deep Learning」。

這個AI演算框架GAN最早是由研究員Ian Goodfellow於2014年完成，在機器學習中屬於相對較新的概念，透過生成網路與判別網路相互博奕，輸出與真實世界相同的人工樣本。隨後Nvidia於去年12月發表了基由GAN建立的StyleGAN，並將此技術開源。該技術除了可以製作出逼真得令人難以置信的人類肖像，還能應用於其他動物、動漫人物、字體、塗鴉汽車甚至是房間等各種方面。

▼GAN概述。（圖／取自LyrnAI

▲▼GAN概述。（圖／取自LyrnAI）

‎Christopher Schmidt‎ 稍早前也在臉書社團「Artificial Intelligence & Deep Learning」上發表自己做的「These Airbnb does not exist」（此Airbnb不存在）網站，透過StyleGAN製作房間的照片，同時也利用大量Airbnb房間的標題、描述、地名等各種文本模型，使用tf.keras模型示例在Colab TPU上進行培訓以生成房間描述。

雖然該技術有可能徹底改變遊戲界或未來的3D建模技術，但與當今的任何技術一樣存有風險。如去年底利用AI將色情影片主角換臉而轟動一時的「Deepfakes」事件，就是基於GAN所製作，它能疊加在現有圖像影音，可用於推送假新聞或其他惡作劇。Phillip Wang表示，他創建這個網站的目的就是希望有更多人注意到，「無中生有」這個技術已經不像以前那樣遙不可及，AI的進步已經讓人類越來越無法判斷眼前所見的真假。

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關鍵字：AI,人工智慧,機器學習,GAN,StyleGAN

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