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10歲被爸媽騙出國玩！竟是帶她去東非「割禮」　回程座椅全染血

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▲▼殘忍父母！騙10歲女兒出國玩　竟是行割禮。（圖／翻攝自KP Aesthetics Hale臉書）

▲卡特拉（Khatra Paterson）10歲被爸媽騙出國玩！結果竟是帶她去東非秘密「割禮」。（圖／翻攝自KP Aesthetics Hale臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

英國一名非裔女子卡特拉（Khatra Paterson）日前在媒體上痛訴，自己10歲時被父母帶去東非旅遊，但沒想到她才剛剛抵達當地，就被人帶往一處秘密房間，緊接進行一連串的割禮儀式，後來她被家人抱著上飛機回英國時，座椅還沾染了到流出的血跡，她表示自己不會怪父母，但她呼籲「這種習俗必須終結！」

綜合外國媒體報導，今年已經51歲的卡特拉回憶說，她10歲時某一天媽媽告訴對她，要讓她去東非吉布地旅遊，當時她也沒有懷疑開開心心的就搭上飛機，但沒想到她才剛抵達當地沒多久，就被帶往一處秘密房間，接著有人就叫她把內褲脫掉，下一秒一群女性就將她四肢抓住，不管她如何掙扎求救都沒有用。

接著有人就拿刀割掉她陰部的一些部分，卡特拉形容那一割真的讓她痛不欲生，後來當所有的割禮儀式結束之後，她雙腳被綁住放在一個沙發上靜養，幾天內她都感覺自己的傷口一直在流血，大概等了一星期左右她才被人帶上飛機返回英國，飛行過程中座椅還被她流出的血給沾染了。

▲▼ 非洲,索馬利亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲許多部落都有替女性進行割禮的傳統。（圖／達志影像／美聯社）

卡特拉回到英國後，因為傷口發炎且流膿滲血，父母才把她送到醫院看醫生，最後經抗生素治療後才順利康復。她痛苦說，當時她大喊要找媽媽，但幫她進行割禮的人卻告訴她說，「這是你媽媽要的」讓她相當難受，媽媽也對她解釋說，「這是女孩子都會發生的事」如果不做就會不乾淨、沒人要娶。

隨後的日子裡，卡特拉的泌尿與生殖系統經常會感到疼痛，還一度影響到她後來的感情生活，還好後來她遇上一位十分疼她的丈夫，兩人也育有2個兒子幸福地生活。卡特拉也坦言自己沒有責怪母親，因為母親從小就被灌輸「割禮」的觀念，母親也根深蒂固的相信著，但她也強調「這種習俗必須終結！」

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關鍵字：割禮,東非

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