▲ 結縭40載夫去世，「想跟老伴一起走」婦吞藥後call友人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區一名張姓女子，前陣子因喪偶之痛，情緒相當不穩，吞食大量安眠藥自殺，友人發現後趕緊報警，金山警分局金山派出所獲報，迅速趕抵現場，破窗跳入打開大門，見虛弱的張女，並由救護人員送往台大金山醫院急救，挽回寶貴性命。

金山警分局金山派出所長林家隆及員警王于心，15日晚上9時許接獲民眾報案稱，「張姓友人打電話告訴她，我要走了！請警方協助救援！」員警立即到達所報的地點，立即通知金山消防分隊到場救護，當時住處大門深鎖，經數次敲門無回應，並由警方配合警消人員即破窗跳入，發現張女已服用大量安眠藥，躺臥在大廳地板上，身體相當虛弱，且精神狀況不穩，隨即通知消防人員送醫。

經警方了解，68歲的張姓女子，前陣子因喪偶，近日心情相當鬱悶，而產生輕生念頭。金山警分局後續，將案件通報社工單位，進行後續關懷輔導，其家屬對於警方及時搶救，將張女搶救回來，才沒發生憾事，等張女身體復原後，會好好開導，也表示非常感激。

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▲▼ 警方獲報趕抵現場，當時住處大門深鎖，經數次敲門無回應，員警即破窗跳入。

▼ 員警即破窗跳入，發現張女已服用大量安眠藥，躺臥在大廳地板上，身體相當虛弱。