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韓國必吃美食！　北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃

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北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃（圖／記者李彥慧攝）

▲首爾北村這間十分受歡迎的「百年土種參雞湯」，選用肉質鮮美的土雞來料理，深受許多遊客和名人喜愛。（圖／記者李彥慧攝，下同）

記者李彥慧／採訪報導

到韓國首爾，十分有在地特色的北村絕對是必遊景點之一，周邊有美麗傳統的韓屋和美食，好逛又好吃。其中在寒冬必吃的料理就是超暖胃的人參雞湯，而北村這間十分受歡迎的「百年土種參雞湯」，選用肉質鮮美的土雞來料理，加上人參湯甘甜美味，讓遊客補足滿滿元氣，暖心又暖胃。

北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃（圖／記者李彥慧攝）

北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃（圖／記者李彥慧攝）

北村百年土種蔘雞湯位在北村韓屋村周邊，搭地鐵抵達安國站後，就位在二號出口附近，店面十分顯眼，走在路上很難不去注意到，門口還有一隻可愛的雞公仔歡迎遊客。店內共有兩層樓，除了一般的桌椅之外也有坐地板的座位，菜單也英文和中文，讓觀光客都能清楚如何點餐，另外不只賣蔘雞湯，還有賣其他的雞肉料理，種類十分多樣。

北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃（圖／記者李彥慧攝）

北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃（圖／記者李彥慧攝）

點完餐後店員送來了店家自製的豐富小菜，包含白菜跟蘿蔔、泡菜，另外也有蒜頭跟洋蔥可以一起食用，都可免費續盤，酸甜微辣引起食慾，再來就是主食蔘雞湯上桌，立刻傳來濃濃的香氣，一份蔘雞湯用一整隻雞、加入紅棗與人參來燉煮，蔘雞湯煮到呈現濃郁的乳白色，喝起來相當鮮甜，帶著淡淡人蔘香氣卻沒有苦味，讓人一口接一口停不下來。

北村「百年土種參雞湯」香濃又暖胃（圖／記者李彥慧攝）

而雞肉吃起來則是軟嫩不柴，再吃下去會發現原來雞肉的中間包了滿滿的糯米飯，米飯吸取了雞肉和湯汁精華，擁有人蔘和雞肉的香氣，還能增添飽足感，讓人好滿足。

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