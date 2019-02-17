狂男持報夾暴打嬤　法官「限制住居無保獲釋」！里長超怒

記者林悅／台南報導

台南市80歲阿嬤在仁德區成功里活動中心休息時，遭59歲伊姓男子持報夾暴打狠踹，導致阿嬤頭破血流、腿部骨折送醫，伊嫌被依殺人未遂等罪嫌移送，檢方聲請羈押，但地院法官認為伊嫌有精神疾病，僅裁定限制住居，讓他無保獲釋，檢方得知後擔心他再度犯案，緊急要求警方把他強制就醫，南檢並考慮抗告。

▲伊姓男子持報夾暴打毫無恩怨瓜葛的8旬阿嬤，下手兇殘毫不情，檢方聲押，法官僅裁裁限制住居，合理性受質疑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院發言人蔡雅惠庭長指出，法官審酌犯嫌有精神疾患，被害人傷勢尚無生命危險，而羈押乃限制人身自由最重處分，兩者權衡之下，認無羈押必要性，因此駁回羈押之聲請，並諭知將犯嫌限制住居；台南地檢署發言人柯怡伶說，目前被告已強制就醫治療，將會瞭解醫院治療時程，被告有無回到社區再犯之可能，再決定是否抗告。





據了解，警方查獲伊嫌時，伊嫌自稱患有思覺失調症（以前稱精神分症），但沒有提出任何就醫及診斷證明，在伊嫌沒有提出罹患精神性疾病的證明前，就應視同正常人，伊嫌無端對毫無恩怨的長者，狠心持報夾暴打，下手兇殘不留情，幸好被打的阿嬤命大，如有個萬一，結果就不是現在這樣。

法官以犯嫌有精神疾患，被害人傷勢尚無生命危險，而羈押乃限制人身自由最重處分，兩者權衡之下，認無羈押必要性，因此駁回羈押之聲請，並諭知將犯嫌限制住居，是否有考量被告是否有再犯的可能？是否應以預防性羈押為考量，以保障一般民眾人身安全？這樣的裁定其合理性如何？相信社會自有判斷。

幸好檢方及時因應將被告強制就醫，暫時阻止被告在未在醫療專業精神狀況評估前，讓他重返社區，讓居民重回恐懼中，實值肯定。



「伊男腦筋比一般人還正常，在派出所還會講人權，哪是精神病患？」仁德區成功里長鄭晴而說，所有人看到伊男拿著報夾狠狠朝著跌坐在地的阿嬤頭部猛打，甚至猛踹，每個人的拳頭都硬了，伊男是社區的不定時炸彈，就算法官認定他是精神病患，也要裁定將他強制就醫，接受專業醫師治療，怎會僅有裁定「限制住居」。