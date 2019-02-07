獨／另類社群軟體徵金絲貓　東歐妹在台賣淫陪飯局難追緝

▲C姓外籍女模仲介商透過俄國社群軟體VK招人，帶著外籍女模在台夜店遊玩的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

根據監控部分未成年外籍女模特兒的政風單位人員表示，看似光鮮亮麗的金絲貓來台假觀光真打工，足跡走片台灣高端商業飯局、品牌代言、商攝市場，檯面上令人稱羨的鎂光燈生活背後卻有不為人知的辛苦面。原來未成年女模來台從純樸的東歐、俄羅斯偏鄉進入花花世界的都市叢林、雖然代言、賠飯局費用昂貴、但會被經紀公司抽高成手續費，能賺到手的錢實在不多，加上在台認識多金富商，這些未成年女模偶見感情糾紛爭風吃醋，或想賺更多直接下海賣淫。這類經紀公司多使用有「俄羅斯臉書」之稱的另類社群軟體VK（VKontakte）跨海徵人，追查上相當困難。

曾接受政風人員訪台的外模經紀業者私下表示，這些從東歐、俄羅斯偏鄉來台打工的女模很容易沉淪，變得愛上夜店和花大錢買精品。加上代言、陪飯局認識台灣富商出手闊綽、這些富商一擲千金帶著這些性感高挑的金絲貓吃喝玩樂、女模賺免費的夜生活或日常消費、富商營造性感女郎前後擁簇的尊榮面子。雙方各取所需，成為這些東歐姓感軍團來台打工的次文化。

尤有甚者，這些外型精緻甜美到像芭比娃娃的女模和富商熟稔後，也會在工作之餘賠富商金主外出玩樂、夜遊烤肉，甚至到富商的別墅裡開趴泡湯，儼然成為多金富商在台金屋藏嬌的另類選擇，原本跨國女模經紀公司業者不以為意，想說那是客戶和女模的自由互動。

▲C姓外籍女模仲介商透過俄國社群軟體招募新人。（圖／記者張君豪翻攝）

但後來隨著金主花心劈腿，劈腿對象還是同公司的其他女模，就會嚴重影響模特兒團隊的工作士氣，甚至陷入情傷的外籍女模屢發通告不到、工作遲到、甚至在拍攝代言商品現場崩潰大哭，嚇得客戶和攝影師趕緊停拍。

更誇張的是，業者還發現有些東歐女模經常出沒夜店，沒向公司報備就另外接受其他業者的聘僱賺外快，或者涉及一些夜店、酒吧內的情感糾紛，偶見酒客因為搭訕金絲貓發生口角肢體衝突，雖然並非女模自己動手傷人，但業者指出因為東歐、俄羅斯女模大多以觀光、學中文名義申請簽證來台，若牽扯到警方調查，將對公司經營造成相當大困擾。

而且其中還有部分女模根本就未成年，如果女模不諳台灣法令和警方講太多，或者讓客戶知道真實年齡，光是仲介營立未成年外籍少女在台打工、陪飯局就是相當嚴重的罪名，嚴重還可能涉及違反奴工剝削、兒少法規等相關規定，刑責非常重。所以後來這些業者都嚴格管理這些金絲貓，並盡量讓她們在簽證過其前就送回東歐，若有女模自主性太強難配合商演代言、或者太情緒化也會被列為黑名單不再合作。

為了避免這些風險，業者招聘東歐、俄羅斯女模都透過台灣鮮少人使用、在俄國火紅的社群軟體「VK」（VKontakte）刊登徵人啟事，之後再透過配合精熟俄語的經紀人仲介來台，也因此成為台灣執法人員監控上的死角。

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