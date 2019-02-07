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獨／金絲貓流竄高端市場陪飯局　問題多警政風系統監控

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▲C姓外籍女模仲介商透過俄國社群軟體招募新人，並帶著外籍女模在台夜店商店街遊玩的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲C姓外籍女模仲介商（右一）帶著外籍女模在台灣商店街遊玩的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前傳出警界政風系統鎖定外國模特兒經紀公司展開監控，根據線報指出，有在台北市開設外國模特兒仲介經紀公司，專門經營引進包含紐西蘭、俄羅斯、羅馬尼亞籍的外籍女兒特兒。這些國家女模以深邃立體五官和亮麗高挑外形在國內服飾、流行商業攝影市場佔有一席之地，但檢方和政風系統監控，發現這些外來女模多半未成年，恐有觸法之虞、目前正深入調查。

根據不願具名北市政風系統人員指出，目前仍在追蹤調查的外籍模特兒仲介集團負責人C是台灣人，多年前與一名來台擔任外籍女模特兒仲介的紐西蘭女子結婚，但當時警方查出，兩人私下經營應召站專走高檔金絲貓路線遭警方多次查獲，後來夫妻倆轉型改走高端東歐、俄羅斯模特兒仲介生意。

▲C姓外籍女模仲介商透過俄國社群軟體招募新人，並帶著外籍女模在台夜店商店街遊玩的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲C姓外籍女模仲介商透過俄國社群軟體招募新人。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警深入追查，發現C姓負責人目前在香港、美國洛杉磯擁有房地產金融公司、引進的東歐、俄羅斯女模經常在台灣高檔飯店開趴、或者幫知名品牌代言走秀的商業模式吸引資金挹注。這家外籍模特兒仲介公司的股東還有東區夜店的老闆，藉此讓年輕火辣的外籍女模來店內消費、表演舞蹈藉此吸引男客上門。

但檢警和政風系統關注的是，因東歐、俄羅斯外籍女模比東方女子早熟，通常來台打工的女模都是拿著短期觀光、甚至學生簽證以旅遊、學中文名義入台、但實際上卻非法打工、尤有甚者不少外形看起來成熟冶豔的俄羅斯女模根本就未成年，但因為經營路線走高端流行時尚路線，台灣查緝非法移工、反奴專案或外籍移工剝削案件時，查緝人員很難佈線突破時尚圈去深入追查。

▲C姓外籍女模仲介商透過俄國社群軟體招募新人，並帶著外籍女模在台夜店商店街遊玩的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲C姓外籍女模仲介商帶著外籍女模在台夜店遊玩的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

加上北市政風人員監控該集團負責人C先生時，發現C曾多次與台北市警局各分局的警員、甚至中階警官應酬相談甚歡，政風系統監控、發現C多與北市轄區警方約在樂路路、君悅飯店餐廳、通化夜市，或者是在C先生辦公室、以及股東夜店飲酒作樂。

酒席間或有性感亮麗的外籍女模充當飯局妹。政風人員指出、C先生成功從10多年前的應召站負責人、轉型成為台灣外籍女模仲介商。而監控此現象的政風人員，目前已將情資交給相關單位，深入研議如 何防堵未成年外籍女子來台假求學、靠資色打工陪飯局的離譜亂象。

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關鍵字：金絲貓,外籍女模,飯局妹

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