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所長開心娶名星臉女警　「警車運喜餅」遭投訴

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▲王姓女警外型亮麗，曾獲選新北警花。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王姓女警外型亮麗，曾獲選新北警花。（圖／記者張君豪翻攝）

張君豪／新北報導

都是女警太正惹的禍！新北市警察之花王儷螢因為外型亮麗酷似偶像明星，曾多次被媒體報導躍上版面，不少網友看了驚呼：「就是被開單也願意！」去年王儷螢與交往多年男友，同樣在新北市警局服務擔任外勤所長的鄭姓男友風光結婚成為警界佳話，但未料卻因結婚訂購喜餅的事情遭投訴檢舉。原來有基層警員投訴鄭姓所當時勤婚期將近，把訂購寄來派出所的喜餅，部分用警用巡邏車載往新駐地暫放，但有警員認為「警車怎麼可以拿來載喜餅」認為所長涉嫌公車私用。

新北市警局交通大隊曾於12年試辦「亮點計畫」規劃讓女警服勤進行交通指揮，當時身高165公分、外型亮麗酷似藝人何嘉文的新北警花王儷螢從新北市警局300名女警中遴選脫穎而出，也因此被媒體爭相報導，不少網友驚嘆：「被她開單也願意！」「很意外正妹女警來站交整」王儷螢也因外型亮麗曾登上當年新北警年曆女郎。

▲王姓女警外型亮麗，曾獲選新北警花。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王姓女警外型亮麗，曾獲選新北警花。（圖／記者張君豪翻攝）

去年王儷螢與相識多年、同樣任職新北市警局擔任外勤所長的鄭姓男友論及婚嫁，風光舉辦婚禮宴客、未料卻因此讓先生惹上遭基層檢舉公車私用風波。新北警局知情人士指出，由於去年鄭姓所長結婚前，把訂購的喜餅寄送到派出所來，但因為新派出所駐地營建完成即將啟用，後來鄭姓所長拜託該派出所警員用警車，把上百盒的喜餅載往新派出所廳舍內存放

投訴人指出：基層覺得用警車載喜餅實在有點誇張，但想說所長好事將至，也不便公然反對，但派出所長為了籌備這場盛大婚禮，居然動員警車來載私人喜餅，公車私用違反警界內部規定情況明顯。後來甚至傳出有該所基層警員匿名檢舉該案。

對此新北市警局新莊分局接受《ETtoday新聞雲》記者詢問回應，分局方面未接獲檢舉，但經督察組清查，鄭姓所長為了籌備婚禮，確曾有拜託同仁勤務移動往返新舊派出所間幫忙帶喜餅過去，但所長明確拜託同仁利用「私車」幫忙載運，僅是請求同仁利用勤務之餘幫忙，卻有警員誤解主管請託，索性用巡邏警車載喜餅的偶發狀況，經瞭解鄭姓所長過程無明顯違失，而是基層警員對此現象的誤會。新莊警分局強調會再加強內部教育管理，避免類似情況再度發生。

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關鍵字：新莊警方,喜餅,警車,警花

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