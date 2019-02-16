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台北燈節登場　5公車站位取消、15點起西門北門站單車禁入

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▲▼2019台北燈節,米奇禮盒,米奇主燈。（圖／記者李毓康攝）

▲2019台北燈節與迪士尼合作，圖為米奇主燈。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2019台北燈節16日晚間正式登場，為期9天的展期一路持續到24日，此次展區擴大，除了中華路1段外，還一路往北延伸到忠孝西路1段、北門廣場、交8廣場及行旅廣場。鄰近燈節會場的捷運西門站及北門站，將視狀況進行人潮疏導措施，燈節活動期間遇假日（16日、17日以及24日）3天，下午3點起「不開放」自行車進出，西門站僅提供自行車轉乘，請民眾配合。

今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，除了兩大主燈，還有「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」和「友好城市亮晶晶」等多樣化燈區。此次燈節融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，燈節展區也擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場，目標要創造400萬次人流。

▲▼台北燈節主燈試燈,柯文哲,心花怒放亮晶晶主燈,百變豬寶主燈,策展人AKIBO。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北燈節主提意向。（圖／記者湯興漢攝）

台北捷運公司宣布，燈節主燈及主舞台分別位於西門站的出口1及出口6外，為方便民眾儘速出站紓解人潮，1號、6號出口將視狀況「只進不出」，實施期間僅開放旅客進站，並引導旅客由出口2、3、4、5離站。

為加強疏導西門站月台人潮，將預先利用月台逃生通道設置臨時出口，並加裝移動式閘門，當月台人潮眾多時，即引導旅客由臨時出口快速離站，並適時機動加開班次輸運。此外，北捷也呼籲民眾，可以配合提前於台北車站或北門站下車步行前往會場。

北捷表示，特別加派約400人次支援，在西門站及北門站重點車站協助引導旅客，並適時啟動車站「月台」、「閘門」及「出入口」三級人潮管制措施，讓進出車站更行安全順利。

▲▼台北燈節主燈試燈,柯文哲,心花怒放亮晶晶主燈,百變豬寶主燈,策展人AKIBO。（圖／記者湯興漢攝）

交通管制

1. 「2019台北燈節」開幕儀式（108年2月16日17時至21時30分）及閉幕儀式（108年2月24日18時至22時）期間管制成都路（西寧南路─中華路）、漢中街（成都路─長沙街，內江至長沙封閉往北車道）及衡陽路（中華路─延平南路），計17線公車改道，取消5處公車站位。

2. 因應旨揭活動交通管制範圍變動，新增活動期間（108年2月16日起至2月24日止）每日18時至20時，取消停靠「捷運西門站」（往南）路側公車站位。公車不改道，另原時段已有交通管制配合改道者，則以該時段交通管制為主。公車改道將視現場實際管制時間提前或延後，請民眾至鄰近站位候車。公運處同時呼籲民眾，可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。

▲▼2019台北燈節交管措施。（圖／觀傳局提供）

▲▼2019台北燈節交管措施。（圖／觀傳局提供）

▼2019台北燈節16日開幕，屆時周邊道路將進行管制、公車也將改道。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019台北燈節,中華路燈海隧道。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019台北燈節,中華路燈海隧道。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：台北市,台北燈節

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