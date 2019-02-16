陸委會拒李文輝訪高雄　韓國瑜隔空轟陳明通「把腦打開」



▲韓國瑜市長隔空轟陸委會主委陳明通「把腦袋打開」 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

中國大陸上海台辦主任李文輝訪來台訪問，不過外傳他想到高雄跟韓國瑜見面以及到佛光山參訪，但是行政院陸委會不同意，面對這樣的情況，高雄市長韓國瑜直接轟陸委會主委陳明通「應該把腦袋打開」。

對於李文輝想走訪高雄、甚至訪韓國瑜，但是媒體詢問現在陸委會似乎不太同意，第一時間聽到這個訊息的時候，韓國瑜立刻反問為什麼不同意？韓國瑜表示自己並不太清楚李文輝在台灣的行程、在台灣的時間有多長，因為他這邊已經忙得喘不過氣來，如果來高雄這部份被擋的話，「可能是陸委會審查的計畫比較趨於嚴格管制吧」！即使李文輝來，韓國瑜坦白說自己行程相當忙碌。

隨後韓國瑜話鋒一轉，呼籲陸委會，「不要這樣對待，來者是客，台灣人一定要心胸打開，台灣一定要迎接四面八方各路人馬、各路好朋友，心胸打開處處是陽光，如果心胸封閉的話處處都是障礙」，最後還補上了對陸委會主委陳明通的呼籲：「應該把腦袋打開來」。

▲韓國瑜市長呼籲陸委會打開心胸「歡迎四方客」 。（圖／記者洪正達攝）

至於又有傳聞「韓國瑜三月底前往大陸訪問時，如果有任何簽訂協議都得要透過公投」，面對這種說法，韓國瑜反應很直接「不會吧，我們簽的活動怎麼透過公投，他們是不可能吧！我們就商業賣點東西，水產品跟農產品，這跟公投有什麼關係」，韓國瑜強調如果真的是這樣的話，那就真的是「太誇張了」。