日計工業進駐宜科　預定明年中營運

▲▼日計工業公司在宜蘭科學園區蓋廠並動工，是宜科第3家自建廠房業者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭科學園區新春有新廠進駐，中日合資的日計工業公司在在宜蘭竹科蓋廠並動工，預計投資2億元，2020年中完工營運。竹科園區管理局表示，因廠商進駐踴躍，計畫再興建第2期標準廠房。

宜蘭科學園區近年招商迭見績效，2019年最新進駐廠商是日計工業公司，主要投資者是日本流量計專業製造大廠「東京計裝株式會社」，在日本歷史逾60年。

目前，宜蘭科學園區已核准18家廠商進駐，12家開始營運，其中10家進駐標準廠房，2家自建廠房營運，包括第1家宇正精密公司、第2家宜鼎國際公司，日計是第3家自建廠房業者。

宜蘭縣政府表示，日計工業公司為中日合資公司，94年在宜蘭頭城承租廠房設廠至今14年，開發精準高品質的流量計；主要投資者日本東京計裝株式會社是日本流量計市占率第一大廠，日計公司產品占出貨數量40%以上。

縣政府指出，流量計為整合多項產業技術的感測器產業，廣泛應用在半導體與光電產業等各段製程與設備，日計可說是台灣最大研發生產銷售流量計的專業公司。

日計公司2018年1月申請進駐宜蘭科學園區，同年4月通過科技部投資審查，預計投資金額為2億元，聘雇人數106人，並向新竹科學園區管理局承租約5千350平方公尺土地，在園區興建國際化廠房，預計2020年落成與營運。

新竹科學園區管理局表示，除廠商自建的廠房，管理局並興建符合綠建築的標準廠房，提供進駐，目前出租率已達75％，因廠商進駐踴躍，科管局啟動興建第二期標準廠房計畫。除日計公司，今年還有2家自建廠房廠商，包括元健大和、台灣松澤公司，都在籌辦與承租作業中，預計2019年動工。