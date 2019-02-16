大阪醫院驚傳麻疹集體感染案例！醫護+病患9人全中標

▲最初赴院就診的病患直到1週後才被驗出罹患麻疹。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府茨木市一間醫院爆出，醫護人員集體感染麻疹的疫情。自1月下旬起至今，前後共有10名醫師、醫院職員以及病患染病，目前大阪府緊急呼籲曾經進出該醫院的民眾，如果有類似麻疹症狀，務必聯絡相關單位。

根據《日本放送協會》報導，大阪濟生會茨木醫院1月24日有一名男性病患疑似感冒而赴院就診，沒想到同月30日才檢測出，該男罹患的竟是麻疹。隨後，該院的1名醫師、5名職員以及3名患者先後出現麻疹症狀，並在本月8日到15日之間，確定感染麻疹。院方表示，9人症狀輕微，目前也都正在恢復當中。

大阪政府與院方呼籲，4日至9日間曾經到訪濟生會茨木醫院，且以前從未感染麻疹或是不知道自己是否曾經感染麻疹的民眾，如果出現發燒、咳嗽、發疹、喉嚨痛或是流鼻水等症狀，務必以電話聯絡醫院，進行治療並追蹤。為了保障患者隱私，大阪府並未公布10人的年齡、性別以及曾經到訪地點。

另一方面，大阪市阿倍野HARUKAS商場也傳出，先後共有10名店員感染麻疹，而罹患麻疹的員工都是在該商場的情人節特展工作，此外，曾經造訪該特展的顧客中，也有6人確診感染麻疹。

專家提醒，受到德國麻疹病毒感染後會有2至3週潛伏期，潛伏期過後才會有相關症狀。此病毒具高傳染性，感染後會有發燒、呼吸道症狀、淋巴結腫大以及全身紅疹發生。

