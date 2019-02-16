5大頁親筆信！川普自爆：安倍替我寫推薦函給諾貝爾和平獎

▲美國總統川普（Donald Trump）與日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普於當地時間15日在白宮發表演說時表示，日本首相安倍晉三親筆寫了推薦信給諾貝爾委員會，並在信中提及，「自己代表日本，向和平獎推薦川普總統。」川普更讚，這封信長達5頁且「十分美麗」。此外，川普也將炮火轉向歐巴馬稱，「他根本不知道自己為何得獎。」

根據《每日新聞》報導，川普15日在白宮發表演並宣布，美國正式進入緊急狀態（national emergency），以獲得蓋圍牆資金。在演說途中，川普在談到川金二會時透露，「其實，我想這件事說出來也無妨，安倍首相為了推薦我，特地向負責頒發諾貝爾和平賞的人們，發送了一封『非常美麗』的書信。」川普接著表示，「他（安倍）說，他代表日本（向諾貝爾委員會）推薦了我，並請求他們一定要把和平獎頒發給我。」

在長達5頁的親筆信中，對於推薦的理由，安倍寫道，多虧了川普總統的努力，日本不需要再受到北韓飛彈與核試驗的威脅，日本上空不再有火箭與飛彈飛過，警報也不會再鳴響，全國民都感到很安心。

川普同時也表示，他知道自己應該不會獲獎，但同時將炮火轉向歐巴馬說道，「歐巴馬曾經得到諾貝爾和平獎，但連他自己也不知道為什麼可以獲得這個獎項，畢竟他只要在那裡15秒就得獎了。」

川普15日在白宮演說時提到，將會簽署法令讓美國正式進入緊急狀態，川普透過白宮發布的聲明中提到，「目前南部邊界的局面發生的邊界安全及人道危機都對國家安全利益造成威脅，讓國家陷入緊急狀態，南方邊界是罪犯、幫派份子和非法毒品流進美國的入口，大規模透過南方邊界湧入的非法移民是個長久以來一直存在的問題。」