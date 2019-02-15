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愛妻坐小王車　痴情綠帽男趴引擎蓋摔落死亡

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記者楊熾興／桃園報導

桃園市謝姓男子2日深夜與張姓妻子發生爭吵，竟外出與「小王」潘姓男子坐上蔡姓友人轎車而去，謝男為求張女回心轉意一同回家，竟全身趴在引擎蓋上苦勸，但張女和蔡男不為所動仍駕車急駛，致謝男體力不支在行駛8公里後被甩落，因頭部重創延至6日不治，警方偵訊後依法依過失致死罪將張女及蔡男函送偵辦。

▲謝男不惜全身趴在小王車引擎蓋上苦求愛妻返家團圓。（圖／大園警分局提供）

▲謝男不惜全身趴在小王車引擎蓋上苦求愛妻返家團圓。（圖／大園警分局提供）

警方表示，大園分局觀音分駐所於2月2日23時許接獲民眾報案，稱在觀音區濱海路、中山路口前有人倒在路旁，警方獲報到場通知救護人員將男子送醫，經搶救後仍宣告不治。於是通知謝男的張姓妻子到案說明，張女供稱當晚與丈夫謝男發生口角後，欲搭乘蔡姓友人的車離去，但謝男趴在引擎蓋上，惟蔡男仍開車駛離，致謝男於半路上被甩落致死。

▲經過奔馳8公里後謝男支撐不住摔落地面送醫後仍回天乏術。（圖／大園警分局提供）

▲經過奔馳8公里後謝男支撐不住摔落地面送醫後仍回天乏術。（圖／大園警分局提供）

警方調查，47歲謝男和張女結褵近20年，近年2人感情生變，妻子數度另結新歡，甚至不告而別，謝男年前接獲警方通知，才知妻子和治安顧慮人口的潘男交往，並苦勸愛妻農曆年前返家團圓未果，拜託好友幫忙協尋，2日深夜11時許，找到張女和潘男同車，要求妻子下車跟他回家未果，謝男竟全身趴臥引擎蓋，藉此逼愛妻返家團圓。

豈料搭載張女和潘男的蔡姓友人見狀，不但沒停車，反而加速駛離，過程中有熱心民眾發現急駛中的車前有人趴臥，一度急按喇叭上前勸阻，蔡仍未停車，奔馳近8公里後，謝男因體力不支，遭甩出重摔在地，經急救多日，仍在過年期間傷重不治。

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關鍵字：愛妻,小王,綠帽男,引擎蓋,苦勸,摔落

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