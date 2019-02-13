韓國瑜拋兩岸新論述「你儂我儂」　向蔡政府喊：不給錢就給政策

▲韓國瑜建議民進黨政府鬆綁兩岸政策。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018的選舉前後頻頻對兩岸議題進行論述，繼日前以「指腹為婚」 形容兩岸關係之後，近日接受媒體專訪時又再度拋出「你儂我儂」的新論述，認為比兩岸一家親更強烈，在該架構下可以做很多事。此外，韓國瑜還批判總統蔡英文拋棄了九二共識，又不敢台獨，只要權力，並未幫台灣人民找出路，建議民進黨政府鬆綁兩岸政策。

韓國瑜上任後對於兩岸關係的主張是各方關注的焦點，他認為和柯文哲任內提出的「兩岸一家親」不同，九二共識有政治嚴肅性，而兩岸一家親屬於情感層面，如果要用情感層面來談兩岸，就像「你儂我儂」這種互相深愛對方希望白頭到老的關係，會比柯文哲的論述更強烈，為發展經濟打下基礎。

韓國瑜受訪時表達對蔡英文兩岸政策的不滿，表示「蔡政府掌握行政和立法權，既不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，也不要台灣獨立共和國，那到底要什麼」，直指蔡英文只要權力，未幫人民找出路，而高雄現在需要降低政治、拉高經濟，民進黨政府不該繼續阻攔高雄與大陸城市交流。

▲韓國瑜率市府團隊搭直升機看高雄愛河。（圖／記者宋德威翻攝）

外界關注高雄市政府至今累積約3125億的債務如何償還，韓國瑜表示，向中央政府要錢可能會被刁難，必須尋找新的財源來面對這個問題，因此打算申請旗津成為免稅區，以及提案興建賽馬場，並向中央喊話「不給我錢就給我政策」。

對於韓國瑜提出的新解釋，柯文哲13日出席投資台北產業論壇前受訪表示，人家說先有後婚，第一步都跨不出去了後面很難講，認為應先表達一種友善，然後透過更多的交流，更多的交流才有更多善意，「現在兩岸關係不是你突然說你儂我儂大家就你儂我儂，沒那麼容易」。