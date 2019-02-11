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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

判決差太多？許宗力：開放「量刑建議趨勢系統」　法官量刑供檢視

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▲▼ 司法院團拜 。（圖／記者周書羽攝）

▲ 司法院長許宗力表示，開放量刑建議趨勢系統供各界使用 。（圖／記者周書羽攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院長許宗力11日表示，以往只供法官使用的「量刑建議趨勢系統」，現在要開放各界使用，包含律師、學者、檢察官都可以使用這個系統，以了解法官量刑時的根據。許宗力表示，這將使裁判過程更充實，促使法官量刑時更周延，更公平、妥適。

法律雖明文量刑有參考的依據，但法官量刑時大多採自由心證，以致爭議不斷。例如頂新混油案前董事長魏應充，因涉犯《食品安全法》遭起訴，一審無罪，二審卻改重判15年，法界不少人士批評，違反《食安法》案件竟能判得比殺人罪重，法官量刑基準為何？

司法院11日上午舉行新春團拜，院長許宗力致詞時表示，為了回應社會大眾的期待，去年司法院啟用「量刑建議趨勢系統」，只要在輸入特定的條件，系統就會分析出該項罪名下，建議量刑的範圍，但這個系統僅供法官使用，不對外公開，仍不脫法官自由心證的影子。

因此許宗力表示，現在開放使用各界都能使用「量刑建議趨勢系統」，律師、學者、檢察官都能使用。亦即未來法官量刑時，律師可以根據該系統分析的結果，與法官討論建議量刑的範圍。許宗力表示，這將使裁判過程更充實，促使法官量刑時更周延，更公平、妥適。

另外法務部11日也舉行團拜，法務部長蔡清祥也回應最近重要的修法問題，包含加重虐待兒童的刑責、酒醉駕車比照故意殺人罪刑責，以及修訂同婚專法。蔡清祥表示，目前正加速研擬中，幕僚們春節假期都沒休息，已經有初步看法，經過整合後，會儘快提出，一定會在法定期限前提出。
 

▼法務部長蔡清祥，團拜後發金幣巧克力紅包。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 法務部團拜 。（圖／記者周書羽攝）

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關鍵字：法律,人權,量刑建議趨勢系統,不信任司法,司法院,司法改革,許宗力,裁判,法官

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