　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義堅持黨員投票：若照民調...韓國瑜當初就不要選了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者周書羽、屠惠剛攝）

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者周書羽、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義昨拋2020總統初選可採全體黨員投票，他15日接受廣播專訪說，不能完全相信全民調，要搞假民調太容易。他以高雄市長選戰為例，國民黨的韓國瑜一開始落後，若照民調韓就不要選了，並反問「國民黨總統參選人比黨主席重要，為什麼要給民調決定？」

吳敦義說，國民黨主席由全體黨員投票選出，國民黨提名的總統參選人比黨主席還重要，為什麼黨員不能決定，要給民調決定？有中常委表達這樣的看法。

吳敦義強調，國民黨當然不能完全相信全民調，要搞假民調太容易。例如1萬個樣本，有2000個支持A，800個支持B，要做民調讓B贏，在樣本中支持A的挑300個、支持B的挑780個，當然B贏，這就是民調的弔詭之處。

是否與前立法院長王金平結盟反對全民調、對抗前新北市長朱立倫，吳敦義澄清，朱立倫是他從桃園縣長安排出任行政院副院長，再用的影響力安排去選新北市長。

面對黨內希望徵召韓國瑜，吳敦義話鋒一轉再批全民調，指韓國瑜在高雄選戰一開始也是輸很多，是逐漸上來，再加上去年南部淹大水後，民進黨在台南市、高雄市的執政被質疑，若照一開始的民調，韓國瑜一開始就不要選了。

對於參選總統意願，吳敦義說， 希望從黨內挑出既廉且能人選，且有比較大勝選機會，再衡量選或不選，他自己不選的可能性依然存在。

ET快訊
阿嬤養5天…孫女體重狂飆「4.3→5.5kg」！媽回家看傻眼
24歲網紅猝死家中！公司募資辦喪事　網傻：捐給家屬吧

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

酒駕癥結「法院不願重判」　綠委要求飆車、逼車故意犯一併重罰

兩岸主張換湯不換藥？吳敦義批：蔡英文腦袋沒有改變

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

酒駕癥結「法院不願重判」　綠委要求飆車、逼車故意犯一併重罰

兩岸主張換湯不換藥？吳敦義批：蔡英文腦袋沒有改變

馬英九、江宜樺聯手挑戰蔡政府新能源政策

「想自殺、還不錯」「放個毛」失言　彰化前後任縣長都變網紅

統籌國家資通安全政策　陳其邁兼任政院資安長

蘇嘉全立院新春團拜再開金嗓　林昶佐、陳其邁也要登台飆唱

林淑芬公布華航打壓工會紀錄　直指何煖軒最該被開除

蘇貞昌回鍋立院備詢　遭批「與民眾脫節不只10幾年」

吳敦義反「全民調」　葉元之：初選制度像「月亮」初一十五不一樣

影／韓流威力《媽祖》張如君也難擋　全球城市小姐總決賽選定高雄

台北市網路學校開學了！　中崙、和平、南湖等8校高校生選課跨教室限制

Dappei／學油畫、吃甜點　「天母一日遊」提案，約好閨蜜一起出發

高雄馬／近2萬人參與國內好手拼獎金　鄭瑞竹盼把第1留高雄

商業周刊／創業一輩子　La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓，等死嗎？

愛媛馬與台灣結緣　日松山市招待台灣好手備戰東奧

2019台北燈節大型花燈搶先看！迪士尼六米高「米奇禮盒」

夏洛特明星賽不「skr」　名人賽不見吳亦凡

小鳥飛進來停在刮刮樂看板上　彰化這家彩券行當天即開出百萬大獎

急著救火！　宜蘭市消防水箱車轉彎時卡溝

桃園逆子弒母斷頭案　檢：「泯滅人性」請法官處以死刑

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

政治熱門新聞

立委缺席薪水沒收　黃國昌喊帥

憲兵把女友打成豬頭　又酒後大鬧..

行銷高雄奇招！韓國瑜推算命觀光

高雄有面子　任達華免費代言醫療..

2020吳王結盟進逼朱立倫？

即／邱顯智當選時代力量黨主席

華航7天罷工落幕！蔡英文：廉價..

影／為何「新郎不是王金平」？ ..

李明賢嗆謝欣霓：最後淪為被認證..

管碧玲自爆　曾建議這個時機聘管

時力爆內訌　黃國昌被刪好友

快訊／高俊明牧師辭世　享壽90..

Google洩密！嚴德發：修法..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

Nina老公是《大學生》曾小新！

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

小模西門町Free Hug　上空全放送

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

陳意涵產後5天曝公車站自拍

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面