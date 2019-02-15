吳敦義堅持黨員投票：若照民調...韓國瑜當初就不要選了

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者周書羽、屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導



國民黨主席吳敦義昨拋2020總統初選可採全體黨員投票，他15日接受廣播專訪說，不能完全相信全民調，要搞假民調太容易。他以高雄市長選戰為例，國民黨的韓國瑜一開始落後，若照民調韓就不要選了，並反問「國民黨總統參選人比黨主席重要，為什麼要給民調決定？」

吳敦義說，國民黨主席由全體黨員投票選出，國民黨提名的總統參選人比黨主席還重要，為什麼黨員不能決定，要給民調決定？有中常委表達這樣的看法。

吳敦義強調，國民黨當然不能完全相信全民調，要搞假民調太容易。例如1萬個樣本，有2000個支持A，800個支持B，要做民調讓B贏，在樣本中支持A的挑300個、支持B的挑780個，當然B贏，這就是民調的弔詭之處。

是否與前立法院長王金平結盟反對全民調、對抗前新北市長朱立倫，吳敦義澄清，朱立倫是他從桃園縣長安排出任行政院副院長，再用的影響力安排去選新北市長。

面對黨內希望徵召韓國瑜，吳敦義話鋒一轉再批全民調，指韓國瑜在高雄選戰一開始也是輸很多，是逐漸上來，再加上去年南部淹大水後，民進黨在台南市、高雄市的執政被質疑，若照一開始的民調，韓國瑜一開始就不要選了。

對於參選總統意願，吳敦義說， 希望從黨內挑出既廉且能人選，且有比較大勝選機會，再衡量選或不選，他自己不選的可能性依然存在。