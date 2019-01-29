　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

遭野狗攻擊 「世界最孤獨鴨子」屈佛 魂斷異鄉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲被稱為「世界最孤獨鴨子」的屈佛 ，不幸撒手塵寰。(圖／翻攝自臉書@(Trevor)被稱為「世界最孤獨鴨子」的屈佛(Trevor) ，不幸撒手塵寰。(圖／翻攝自臉書@(Trevor)

國際中心／綜合報導 道

南太平洋島國紐埃(Niuē)的官員表示，被稱為「世界最孤獨鴨子」的屈佛(Trevor) 不幸辭世。記錄屈佛動態的臉書網頁寫著：「牠遭到一群野狗攻擊，周末被發現死在灌木叢中」。

綠頭鴨屈佛去年在紐埃路旁一處水坑附近被一名紐西蘭記者發現。 消防員隊替牠把水坑灌滿水，讓牠有個棲身之所。紐埃是全球最大的珊瑚礁島嶼之一， 當地沒有天然池塘或濕地，因此屈佛弗出現在紐埃時，大家推斷牠原先 應該在紐西蘭，後來被暴風雨吹過來，成為全紐埃唯一的鴨子。

牠所住的地方後來更成為指引方向的座標。人們會說「經過鴨子後右轉(或左轉)」。 屈佛因而爆紅，吸引許多觀光客前來看牠。屈佛死亡的消息讓紐埃人悲痛， 就連遠方的紐西蘭人都感到難過。

紐埃是位於太平洋中南部的一個島國，距離紐西蘭北部2400公里，西為東加、以北是薩摩亞，以東則是庫克群島。紐埃國土是一橢圓形島嶼以及周圍的珊瑚礁環繞組成，面積260平方公里。人口1600多人，種族屬玻里尼西亞人。說紐埃語和英語。多信奉埃克利西亞紐埃教。當地出產椰子和檸檬、香蕉等。

ET快訊
頭顱變形慘死國道！交往16年女友除夕出殯　男友「想冥婚被勸退
快訊／美國出手！正式向加拿大申請引渡孟晚舟
民調／買氣回溫？你對2019台灣房市有信心嗎

關鍵字：世界最孤獨鴨子,屈佛,Trevor,紐埃,Niuē

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

清潔婦忙打掃把女兒忘在房間　6歲女童墜32樓身亡

快訊／美國正式向加拿大申請引渡孟晚舟

遭野狗攻擊 「世界最孤獨鴨子」屈佛 魂斷異鄉

交往4週就懷孕！巨乳妹18歲打工愛上51歲阿伯　父女戀成人生勝利組

舒茲參選總統害星巴克被抵制　民主黨：他在幫川普忙

影／英國考慮硬脫歐後「戒嚴」！　避免社會大混亂「最慘可動武」

差點削到頭！　列車進站...帽T男站「月台邊緣」危險後空翻

被綁雪地動不了！7月大浪浪獲救「激動嗚咽哭」：我真的好害怕...

鄰居檢舉藏海洛因！美警破門爆槍戰　4警中彈2嫌遭擊斃

日道路工程遇釘子戶　明石市長失言「放火燒房」90秒音檔曝光

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

清潔婦忙打掃把女兒忘在房間　6歲女童墜32樓身亡

快訊／美國正式向加拿大申請引渡孟晚舟

遭野狗攻擊 「世界最孤獨鴨子」屈佛 魂斷異鄉

交往4週就懷孕！巨乳妹18歲打工愛上51歲阿伯　父女戀成人生勝利組

舒茲參選總統害星巴克被抵制　民主黨：他在幫川普忙

影／英國考慮硬脫歐後「戒嚴」！　避免社會大混亂「最慘可動武」

差點削到頭！　列車進站...帽T男站「月台邊緣」危險後空翻

被綁雪地動不了！7月大浪浪獲救「激動嗚咽哭」：我真的好害怕...

鄰居檢舉藏海洛因！美警破門爆槍戰　4警中彈2嫌遭擊斃

日道路工程遇釘子戶　明石市長失言「放火燒房」90秒音檔曝光

影／小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

與各黨派人士共迎新春　習近平：2018多黨合作開創新局面

王建民前隊友基伊宣布退休：感謝這偉大的運動！

開車玩手機釀禍「1年奪800命」！IIHS調查：現代人更不守法

深夜指纏《女兵》楊雅筑　博焱經紀人掛保證：他是好男人

張藝興升格Valentino男裝代言人！帥氣側照公開3天轉發數破80萬

超美炮仗花拱門！鶯歌永吉公園迎春天　還有3D立體彩繪步道

贈獎／韓國古裝史屍影集《李屍朝鮮》  朱智勛與活屍正面對決！

甘苦人免費吃！老闆愛心9年不間斷　過年照營業...網大推：最好的人情味

清潔婦忙打掃把女兒忘在房間　6歲女童墜32樓身亡

「最快」直線7秒　自信催油門通過

國際熱門新聞

快訊／IG崩潰死當！照片限動全..

I奶妹月入42萬　寂寞男1hr..

見噁男強押女子　前UFC選手5..

人妻激情換夫　結果她被老公「換..

結婚70年　夫妻手牽手同時離世

美國正式起訴「華為+孟晚舟」詐..

14歲少女產子　小孩生父是9歲..

女友天天「記憶重置」　癡情男耐..

棺材被撞到蓋子掀開！　屍體就這..

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

遭父虐打　女童斷氣前哭：媽我怕

13歲華裔女孩奪美國花式滑冰冠..

讓教宗看見台灣　高雄青年披國旗..

生病買樂透　他獨贏92億元直接..

更多熱門

相關新聞

世界上最孤獨的鴨子遭狗襲擊喪命

2018年1月，從來沒有任何鴨子棲息的太平洋中南部島國紐埃（Niuē），突然冒出了一隻鴨子，由於整座島上並沒有任何牠的同類，因此牠被當地人稱為是「全世界最孤獨的鴨子」。居民們為了讓這位稀客不孤單，幾個月來悉心照顧著牠，將牠取名為「特雷弗」（Trevor），還專門替牠建立了臉書粉絲頁，沒想到特雷弗最近卻不幸被狗咬死，這讓紐埃民眾相當難過，紛紛到他的粉專留言哀悼。

臘腸犬腫成豬頭　飼主：要爆炸了

江美琪開唱！帥老公台下深情凝望

威！美3兄弟庭院堆「巨型雪鯊」

最卡哇伊國幣！　米奇配英國女王

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

郭雪芙認了被劈腿3次！

蓋被躺一排！尾牙「停屍間」超夯

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面