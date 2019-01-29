遭野狗攻擊 「世界最孤獨鴨子」屈佛 魂斷異鄉

▲被稱為「世界最孤獨鴨子」的屈佛(Trevor) ，不幸撒手塵寰。(圖／翻攝自臉書@(Trevor)

國際中心／綜合報導 道

南太平洋島國紐埃(Niuē)的官員表示，被稱為「世界最孤獨鴨子」的屈佛(Trevor) 不幸辭世。記錄屈佛動態的臉書網頁寫著：「牠遭到一群野狗攻擊，周末被發現死在灌木叢中」。

綠頭鴨屈佛去年在紐埃路旁一處水坑附近被一名紐西蘭記者發現。 消防員隊替牠把水坑灌滿水，讓牠有個棲身之所。紐埃是全球最大的珊瑚礁島嶼之一， 當地沒有天然池塘或濕地，因此屈佛弗出現在紐埃時，大家推斷牠原先 應該在紐西蘭，後來被暴風雨吹過來，成為全紐埃唯一的鴨子。

牠所住的地方後來更成為指引方向的座標。人們會說「經過鴨子後右轉(或左轉)」。 屈佛因而爆紅，吸引許多觀光客前來看牠。屈佛死亡的消息讓紐埃人悲痛， 就連遠方的紐西蘭人都感到難過。

紐埃是位於太平洋中南部的一個島國，距離紐西蘭北部2400公里，西為東加、以北是薩摩亞，以東則是庫克群島。紐埃國土是一橢圓形島嶼以及周圍的珊瑚礁環繞組成，面積260平方公里。人口1600多人，種族屬玻里尼西亞人。說紐埃語和英語。多信奉埃克利西亞紐埃教。當地出產椰子和檸檬、香蕉等。