快訊／談判結束！習近平會見美代表　暫未公布協商詳情

▲習近平與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者丘秝榕／綜合報導

在經歷三輪中美貿易談判後，大陸國家主席、中共中央總書記習近平，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）會晤。兩國結束早上的談判後，代表團拍攝大合照，但兩國未足以達成協議，雙方同意下周於華盛頓繼續談判。

▲習近平與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

《南華早報》援引消息人士說法指出，中美已在北京進行2天「有進展」的協商，「但這還不足以敲定終結貿易戰的最終協議」，目前雙方同組人馬已同意下周在美國華府繼續談判作業。

▲中美貿易談判14日北京登場。（圖／路透）

由中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴帶領的中國代表團，14、15日與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）展開中美高級別磋商。外界都相當關注談判情況，據悉，會場上不時有笑聲傳出。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，「談判現場氣氛良好，是個積極跡象。」

►►中美經貿談判Day1結束！ 現場傳笑聲「3點跡象」曝光

除了談判過程「非常愉快」，白宮國家經濟會議主席、白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在美國當地時間14日表示，美國貿易代表團將會見中國國家主席習近平，但對於「延長休兵」尚沒有任何決定。

►►川普首席經濟顧問證實 美國貿易談判代表將會見習近平





▲習近平與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

在貿易談判進行的過程中，《路透社》稍早獨家報導，中國已承諾停止提供國內產業「扭曲市場的補貼」，但並未詳細說明實現的具體方案。美國貿易代表署（USTR）辦公室、美國財政部發言人及中國商務部皆未對此消息發表評論。

►►路透：中方承諾終止「扭曲市場的補貼」 美持懷疑態度

▲習近平與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

第三輪中美貿易談判於15日結束，若雙方無法在3月1日前達成協議，美國將把價值2000億美元的中國商品進口貨物關稅自10%提高至25%。

►►美中貿易戰休兵期限接近 美官員曝：習近平與川普將在3月會面

▼習近平、彭麗媛伉儷與川普、梅蘭妮亞伉合影 。（圖／達志影像／美聯社）