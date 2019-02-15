中國1月外貿開門紅！超預期增長8.7%　中美貿易順差擴大31.2%

▲江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸進出口額擺脫2018年底下降走勢，2019年1月份達到2.73萬億元（人民幣，下同），同比增加8.7％。不過，在中美貿易協商進行之時，大陸對美貿易順差擴大到31.2%，顯見貿易摩擦無助於解決中美貿易結構不平衡的問題，15日的磋商結果也將對2019年貿易產生巨大影響。海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文則認為，「隨著進一步擴大開放，持續優化外貿結構，有序轉換外貿增長動能，外貿發展有望繼續保持穩中提質，質量和效益進一步提升」。

▲進出口貨輪。（圖／CFP）

大陸海關總署14日公開的數據顯示，1月中國貨物貿易進出口總值為2.73兆，同比增長8.7%。其中，出口達1.5兆，增長13.9%；進口1.23兆，增長2.9%，均遠超預期數據。

中美貿易部分，1月兩國貿易總值達3158.2億，下降了10.1%。其中，陸對美出口2521.1億，增長1.9%；從美國進口貨物總額為637.1億元，下降38.6%；對美貿易順差達到1884億，擴大了31.2%。不過，這份數據已比2018年12月的2023億有所收窄。

根據《北京商報》報導指出，商務部研究院國際市場研究所副所長、研究員白明進分析，2018年12月中美達成推遲加徵關稅的共識後，貿易形勢就有了新變化，關稅生效時間推遲至3月，12月的「恐慌感」有所緩解，1月還為企業打開全新對外貿易窗口，市場出現回溫跡象。

▼中美貿易談判14日北京登場。（圖／路透）

白明進指出，新一輪中美貿易磋商14日在北京舉行，兩國此前約定「停止互徵新關稅」的90天期限即將到期，磋商結果將對2019年中美貿易產生巨大影響。且從數據看，貿易摩擦無助於解決中美貿易結構不平衡的問題。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，除了對美貿易順差，近期民營企業對出口額貢獻繼續加大。海關總署數據顯示，1月民企出口達7773.6億元，增長21.9%，占出口總值的51.8%。

李魁文表示，「目前中國經濟長期穩中向好的發展勢頭沒有改變」，中央圍繞穩外資穩外貿推出了一系列政策措施，其效果正在顯現。與此同時，外部環境還是複雜嚴峻的，不確定、不穩定因素依然較多，加上基數抬高等客觀因素，今年外貿增長速度可能有所放緩。但隨著進一步擴大開放，持續優化外貿結構，有序轉換外貿增長動能，「外貿發展有望繼續保持穩中提質，質量和效益進一步提升」。