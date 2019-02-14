韓國瑜：「當過兵」膽量就變大了　所以台商敢飄洋闖對岸

▲廈門台商會參與台灣媒體主辦產業論壇，韓國瑜特別闢室聊天 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

政治中心／綜合報導

「南方崛起創富高雄」產業論壇14日在高雄舉辦，曾是職業軍人的韓國瑜出席前十分鐘與廈門台商的成員闢室密談，他透露，台商為什麼敢飄洋過海到對岸打拼，都是因為年輕的時候有當兵，訓練起能夠在陌生環境中面對恐懼後成長的能力。

韓國瑜強調，在與廈門台商討論為何敢到對岸打拼時，這些國內企業界大老就回應他「台灣人天生勤勞、敢拚、敢衝」，但是他認為有一個重要的因素沒講到，就是跟男孩子當過兵有關係，因為一個男孩20歲就離家當兵，獨自到陌生的環境去鍛鍊，從害怕、恐懼、接受到成長，等到退伍以後，膽量就變大了，拿著一卡皮箱就敢往外衝了。

此外，韓國瑜也分享自己先前跟國內企業家餐敘時，被問及高雄發展的部分，他笑說「先喝三杯酒後再說」，就在三杯酒以後他回答「政治人物怎麼看自己，政治人物吃幾碗飯、政治人物怎麼角色扮演」，必須先把這幾點認清楚。

他比喻，從前政治人物就坐在金字塔最頂端，作威作福的管底下359行，但自己擔任高雄市長則要翻轉金字塔，市府在最底層服務著359行，不會作威作福，而是會做牛做馬，這是自己應該做的，而不是像某些政治人物把自己「無限變大」。

▲韓國瑜。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

韓國瑜感概，20多年來，台灣原本為亞洲四小龍老大，但現在回頭來看「國家有進步嗎？有傲人成績嗎？」不禁令人擔憂。他更提到，「台灣整整鬼混了20多年」，完全在退步，讓人想到無法接受。